Nem lett vonzóbb az Ügyfélkapu+, kevés új felhasználót hozott eddig a nagy állami informatika váltás

Még most is vannak napok, amikor a szokásosnál 20-25 százalékkal többen keresik fel a kormányablakot az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár applikáció regisztrációja miatt – mondta lapunknak az egyik érintett budapesti hivatal munkatársa. Más fővárosi kormányablakokban is hasonlókról számoltak be, igaz, mindenütt hozzátették: összességében folyamatosan csökken az ügyfélkapu és a DÁP miatt segítséget kérők száma.