Orbán Viktor az uniós tagállami vezetőkkel közös felvételen kívánt sok sikert Európának

Egy nap alatt a félezret is meghaladta – a Budapesten és Pest megyében fenntartott – kijárási korlátozások rendőri intézkedéseinek a száma.



Mit nem tudunk a koronavírusról? Ezt a kérdést vetette fel az operatív törzs szombati tájékoztatóján Szlávik János. A Szent László Kórház infektológus főorvosa szerint ugyanis a hazánkban hivatalosan márciusban megjelent, a világon már csaknem 4 millió embert megfertőzött és eddig összesen csaknem 275 ezer ember halálát követelő vírusról sokat nem tudunk, így például azt sem, hogy honnan származik. A szakember felsorolt néhány, a vírushordozó denevérről szóló elméletet. – Nem tudjuk pontosan azt sem, hogyan terjed a betegség emberről emberre, azon túl, hogy cseppfertőzéssel. Annyi bizonyos, hogy a tünetek megjelenése előtt már egy-két nappal, azt követően pedig öt-hat napig is fertőzhet valaki. További kérdéseket vet fel, hogy az idős korosztály mellett, kevesen, de fiatalok is szenvedhetnek súlyos betegségben a vírustól – sorolta a szakember, aki a vakcináról szóló számos biztató hír ellenére leszögezte: nem tudhatjuk, hogy az idén őszre, télre vagy jövő tavaszra lesz-e egyáltalán védőoltás. Sőt, Szlávik János szerint az is előfordulhat, hogy már megvan az oltóanyag, de az bizonyos: még hosszú időnek el kell majd telnie, amíg a védettséget biztosító szérum tömegesen elérhetővé válik. Az immár szokásossá vált tájékoztató elején Gál Kristóf, az ORFK szóvivője, miután ismertette a kormányzati tájékoztatóoldal szombat reggeli adatait , kiemelte: ezentúl kibővítetten közlik a mintavételek számát. Ez utóbbi reggelre elérte a 103 258-at, ami már magában foglalja az orvosi egyetemek által országosan megkezdett tömeges tesztelések számát is.

Mobilapplikációval 266 embert ellenőrizhetnek

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa beszámolt arról, hogy egy nap alatt 508 esetben kellett intézkedniük a kijárási korlátozások szabályainak megszegése miatt. Mint ismert, Budapesten és Pest megyében, az ország más részeivel ellentétben egyelőre megmaradtak a szigorú előírások. Az hazánkban azonban mindenütt érvényes maszkviselési és távolságtartási szabályok megsértését az elmúlt egy napban 117 esetben tapasztalták; 98 esetben helyszíni bírsággal, 72 alkalommal feljelentéssel éltek. A hatósági karanténban lévők számára a héten engedélyezett, önkéntes elektronikus követéssel eddig 266-an éltek, azaz letöltötték mobiltelefonjukra az ellenőrző applikációt. Akik viszont ezt nem tették meg, ők jelenleg 10 661-en vannak, azoknál a rendőrség továbbra is személyesen ellenőrzi, hogy betartják-e a házi vesztegzár előírásait. Újdonság, hogy életbe lépett az a jogszabály is, amely szerint Magyarországon az agrárágazatban külföldiek is dolgozhatnak, a rájuk vonatkozó szigorú előírásokkal. Eddig Romániából és Ukrajnából mindösszesen 31-en jelezték, hogy jönnének mezőgazdasági munkára.