Egy nap alatt 179-en haltak meg a járvány miatt Spanyolországban

Azonban alig több mint két héttel a tízezres küszöb átlépése után szombaton meghaladta a 15 ezret a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma.

Az országban február 27-én diagnosztizálták az első koronavírus-fertőzést. A regisztrált fertőzések száma 45 nap múlva, április 9-én haladta meg az ötezret, a második ötezer fertőzés (április 23-i) nyilvántartásba vételéig már csak két hét, a harmadik ötezer fertőzésig pedig ennél nem sokkal több idő, 16 nap telt el. A járvány terjedési üteme tehát nem sokat lassult Romániában. Az új esetek száma már egy hónapja többnyire meghaladja a napi háromszázat, de figyelemre méltó, hogy a kórházat gyógyultan elhagyók napi átlaga közben jelentősen, napi 260-ra emelkedett, így a nyilvántartott aktív esetek száma – amely megközelítette a 7100-at – az utóbbi két hétben 7500 körül stabilizálódott, és a napokban már csökkenő tendenciát mutatott. A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) szombaton közzétett napi jelentése szerint az utóbbi 24 órában rekordszámú – 489 – koronavírus-fertőzöttet nyilvánítottak két negatív teszt után gyógyultnak, az aktív esetek száma ezzel 7293-ra csökken. A pénteki közlés óta – az utóbbi hét átlagát meghaladó mértékben – 28-cal növekedett a járvány nyilvántartott halálos áldozatainak száma. A statisztikába újonnan bekerült halálesetek részletes leírásából azonban kiderült, hogy nemcsak az utóbbi 24 órában, hanem már több napja, sőt több hete (március és április folyamán) elhunyt koronavírusos eseteket is most vettek nyilvántartásba. A késedelmes regisztrációra a GCS nem adott magyarázatot. Romániában eddig a járvány 926 áldozatot követelt, külföldön további 96 Covid-19-cel diagnosztizált román állampolgár vesztette életét. Romániában eddig 15 131 embernél mutatták ki az új típusú koronavírust (SARS-CoV-2), közülük 245-öt intenzív osztályon ápolnak. Több mint 34 ezer, fertőzöttekkel kapcsolatba került ember továbbra is otthoni elkülönítésben vagy hatósági karanténban várja a betegség lappangási időszakának leteltét. Romániában eddig 6912 koronavírussal fertőzött embert nyilvánítottak gyógyultnak. A gyógyultaknak az azonosított fertőzöttek számához viszonyított aránya meghaladta a 45 százalékot.