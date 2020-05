Matolcsy György szerint idén növekedés lesz Magyarországon

A jegybankelnök a tények miatt megalapozottnak nevezte az optimizmust.

Magyarországon nem visszaesés, hanem növekedés lesz idén, a jegybank tartja a 2-3 százalékos növekedési prognózisát - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Hozzátette, hogy a sorra megjelenő európai növekedési prognózisok sokfajta megközelítést tükröznek. Az európai prognózisokkal foglalkozó pénzügyi-gazdasági intézmények között kettő a Nemzetközi Valutaalapnál (IMF) és a magyar kormánynál is optimistább: ilyen a lengyel jegybank és az MNB. - Gyorsan zuhanó és gyorsan visszapattanó, azaz „V-alakú” gazdasági hatással számolnak - mondta.

Az első negyedév nem lesz rossz, a második negyedév elég szörnyű számokat produkál, a harmadik és a negyedik negyedév pedig „megfejeli” a korábban kiesett teljesítményt.

- Ezért merik azt mondani, hogy Magyarországon 2-3 százalékos növekedés lesz 2020-ban - fejtette ki. Szerinte ezt erősíti az a tény, hogy a magyar gazdaság döntő többsége működik, még a mélypontot jelentő áprilisi hetekben is működött. - Vannak veszélyeztetett, válságban lévő területek - mondta, hozzátéve, ilyen a turizmus és az ahhoz szorosan kötődő vendéglátás, vagy a kulturális ágazat, rendezvényszervezés, valamint a szállítás egy része. A tények miatt megalapozottnak nevezte az optimizmust, ami reményeik szerint a hamarosan megjelenő első negyedéves GDP-ben is tükröződik majd. Kitért arra, hogy a kiskereskedelmi forgalomban, a fogyasztásban az eurozónához képest 10 százalékos többlete van a magyar fogyasztásnak az első negyedévben. - Ez is a versenyképességet erősítő pozíció - mutatott rá. Elmondta, hogy a koronavírus-járvány miatti válság jó állapotban érte a magyar gazdaságot, de az kapott egy „ütést”. Ezért a jegybank még kedvezőbb feltételekkel újból meghirdette a 2013-ban bevezetett növekedési hitelprogramot (NHP) NHP Hajrá! elnevezéssel. Eddig több tucat szerződést kötöttek a pénzintézetek, reményeik szerint több ezer, vagy több tízezer ilyen szerződést kötnek majd vállalkozásokkal.

- Főként bérfizetésre vették igénybe a cégek a hitelt, a nyári hónapokban a beruházási, fejlesztési cél kerül már előtérbe - jelezte.