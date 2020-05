Kásler megint újragondolta: egyre átláthatatlanabb, hogy mikor melyik vizsgálathoz van szükség negatív PCR-tesztre

Egy hét alatt majdnem megtízszereződött a bértámogatási igénylések száma.

A koronavírus sajnos a munkaerőpiacra is pusztító hatással van - mondta Schanda Tamás az operatív törzs vasárnap délelőtti tájékoztatóján. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese közölte, hogy nincs ok arra, hogy a korábbi iránytól eltérően haladjunk, a magyar emberek tudnak és akarnak is munkából élni. Megismételte, hogy a kormány álláspontja szerint a lehető legtöbb munkahelyet kell megvédeni, és annyi munkahelyet létrehozni, amennyit a vírus elpusztít. Kijelentette, hogy eddig 163 064 ember fordult segítségért a kormányhoz, például munkanélküli segélyért, vagy jövedelempótló támogatásért azért, mert nincsen munkájuk. Ezért a gazdaságvédelmi akcióterv következő szakasza is a munkahelyek védelmére összpontosít, például hiteltörlesztések felfüggesztésével. Elmondása szerint egy hét alatt majdnem megtízszereződött a bértámogatási igénylések száma. Már 3953 munkáltató igényelte a kormányzati bértámogatást közel 54 ezer munkavállaló részére. A legtöbb igény, majdnem minden 4. Budapestről és Pest megyéből érkezett, ezt Hajdú-Bihar megye és Bács-Kiskun megye követi. Leginkább a kereskedelmi, feldolgozóipari, szálláshely-szolgáltatási, illetve vendéglátási szektorok érintettek. A támogatási igények 60 százalékát mikrovállalkozás nyújtotta be, 26 százalékát kisvállalkozás, 10 százalékát közepes vállalkozás, és csupán 4 százaléknyi nagyvállalkozás igényelte ezt. Hozzátette, hogy a bértámogatást akkor lehet igénybe venni, ha a munkáltató nem tudja teljes munkaidőben dolgoztatni munkavállalóját. Ahol 50 százalék alá esik a munkaidő, ott havonta akár 100 ezer forintnál nagyobb támogatást is kaphatnak, ahol viszont 50 százalék fölötti, ott legfeljebb 75 ezer forintos támogatás vehető igénybe. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője megerősítette, hogy újabb 50 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3263 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 8 idős krónikus beteg, így már 413-an vesztették életüket a betegség következtében. Gyógyultan 933-an távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma jelenleg 1917 fő. Kórházban 812 koronavírusos beteget ápolnak és 50-en vannak lélegeztetőgépen. Hatósági házi karanténban 10 356-an vannak, és összesen 108 257 mintavétel történt. Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy már több mint 300 ember vállalta önkéntesen, hogy hordja a nyomkövető eszközt , amely a házi karantén betartását ellenőrzi. A kijárási korlátozásokkal kapcsolatban magatartásszegést 41 esetben tapasztaltak szombaton. Összesen 48 ezer esetben intézkedett a rendőrség március 28-a óta magatartásszegés miatt. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója a mentők napja alkalmából összefoglalta a koronavírus elleni védekezésben eddig elvégzett feladataikat, és köszönetet mondott munkatársainak helytállásukért. Újságírói kérdések: Vidéken főként a vendéglátóhelyek teraszán, illetve boltokban ellenőrzik a távolságtartást. Kis Róbert azt mondta, hogy tapasztalataik szerint a fiatalok a gyorséttermek teraszán nem tartják a megfelelő távot. Míg korábban 60-70 mentőautó vett részt a koronavírussal szembeni védekezésben, most már 40 jármű is elég a feladat elvégzéséhez. Arra a kérdésre, hogy a Balaton mellett is kellett-e intézkednie a rendőrségnek, Kiss Róbert azt felelte, hogy a kijárási korlátozás jelenleg csak Budapesten és Pest megyében hatályos. Vidéken ezért a többi szabály betartását ellenőrzik. Somogy megyében 16-szor intézkedtek, Zala megyében pedig 9-szer, többnyire a gyorséttermek teraszán ülőkkel szemben. Maszkot a bolti eladóknak is kötelező viselniük, nem csak a vásárlóknak, tapasztalatok szerint ez mégis sok helyen elmarad. Az OMSZ-nél már több mint 40 orvostanhallgató dolgozik önkéntesként, és több szervezet is részt vesz a munkában. Naponta összesen 100-150 ember segíti önkéntesen a mentősök munkáját. Karácsony Gergely főpolgármester csütörtökön arra kérte a kormányt, hogy adja ki a Budapestre vonatkozó járványügyi adatokat . Kiss Róbert azt válaszolta, hogy a rendelkezésre álló információk alapján az operatív törzshöz ez a megkeresés még nem érkezett meg.