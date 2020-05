Leállással indul újra az egészségügy

Nehéz helyzetbe hozta az egészségügyi szolgáltatókat és a betegeket is Kásler Miklós ellentmondásos, hiányos utasítása. Csak vírusmentes beteget fogadhat a mától részben "újranyitott" ellátórendszer, de azt még tegnap este sem tudták az orvosok, kinek, hol, hogyan kell ezt igazolnia.

Kapacitáshiány és a finanszírozás rendezetlensége is nehezíti az egészségügyi ellátórendszer hétfőtől tervezett újraindítását. A szolgáltatók egy része csütörtök késő este, vagyis közvetlenül a hosszú hétvége előtt kapta meg Kásler Miklóstól, a humántárca vezetőjétől azt a levelet, amelyben a miniszter jelezte: szigorú megkötésekkel, de három nap múlva újraindítják a rendszert. A nem sürgős beavatkozásokat azonban csak úgy lehet elvégezni, ha előtte letesztelték a pácienst, nem koronavírusos-e. Ez a szabály az állami és a magánszolgáltatásokra is vonatkozik. Csakhogy a szervezési problémákon túl az sem tisztázott ki viseli ennek a költségeit. Kérdéses az is, hogy hol lesz elegendő kapacitás a szükséges úgynevezett PCR-vizsgálatok elvégzésére. Ez az a teszt, amivel az orrból, garatból vett mint alapján a legmegbízhatóbban lehet igazolni a fertőzöttséget. Ha az állam nem vállalja ennek a vizsgálatnak a költséget, és az a páciensekre marad, úgy az előírt teszt komoly vagyoni előszűrőként akadályozhatja az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést. Jelenleg a piacon féltucat magánszolgáltató végez ilyen vizsgálatot, az árak 30 és 60 ezer forint közöttiek. További gondot okoz, hogy miután a PCR-vizsgálat minősített laboratórium nélkül nem végezhető, és a magánszolgáltatók sem tudnak korlátlan számú tesztet vállalni.

A rendelet kiadása után megkérdeztük az operatív törzset arról, pontosan hogyan indul az ellátás, miként oldják meg a PCR-tesztelést. Azt felelték, hogy az ellátórendszer újraindításával kapcsolatos kérdésekre hétfőn válaszolnak. Ez azt valószínűsíti, hogy az érintett szolgáltatók a fontos részletek tisztázásig megpróbálják valahogy távol tartani a pácienseket. Egy magán fogorvos arra is felhívta a figyelmünket, hogy ha ő tesztet rendel, annak eredményéről 36 óra múlva szerezhet legkorábban tudomást, addig kellene a pácienst a rendelőben tartani, vagy ha hazaengedik, másnap már tesztelhetné újra. A közszolgáltatásban is kérdésesnek tartják, hogy hol fogják elvégeztetni azt a tesztet, amely már feltétele annak, hogy valaki befeküdjön a műtétre. Emellett azt is szóvá tették, hogy a betegeknek előírják a vírusmentes állapot igazolását, de az egészségügyi dolgozók kötelező teszteléséről nincs szó az újraindítás feltételei között. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által megrendelt vizsgálatokat most nyolc laborban végzik. Köztük van egy magánlabor, a Synlab. Itt 24 órás műszakban napi 500 mintát tudnak elemezni, a kapacitásuk legfeljebb 100-200-zal bővíthető. Ám eddig kizárólag állami megrendelésre dolgoztak. Hasonló a helyzet a Corden magánlaborban is: itt napi 1000-2000 minta vizsgálatára képesek, de kizárólag intézmények kórházak, klinikák megrendeléseit fogadják. A lakosság számára is elérhető diagnosztikai vizsgálatot a Mikromikomed Lab kínált elsőként az országban. Ők március közepétől fogadták a mintákat és mostanra túl vannak több ezer PCR vizsgálaton. A Rózsakert Medical Center szintén vállal ilyen tesztet, ám ahhoz a laboratóriumi vizsgálatot a Mikromikomed Lab végzi. Rose Klinika által kínált 59 ezer forintos csomagban például benne van egy PCR és egy szerológiai vizsgálat orvosi tanácsadással. Ám eddig szinte csak saját pácienseik számára végezték. Papik Kornél a klinika ügyvezetője kérdésünkre azt mondta a napi vizsgálatszámaikat legfeljebb néhány tízzel tudják bővíteni.