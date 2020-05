Boris Johnson lehűtötte a kedélyeket

A brit kormányfő vasárnap este tette közzé a nyitást célzó elképzeléseit, de csalódtak a gyors lépésekben reménykedők.

Az időjárási statisztikák vezetése óta legnapsütésesebb április, majd az európai győzelem napjához kötött háromnapos ünnep nyárias melege nem segített a kormány március 23-án bevezetett karantén-politikájának végrehajtásában. A rendőrség egyre reménytelenebb harcot folytatott a parkokban, kirándulóhelyeken, a tengerpartokon hűsölő, piknikező britekkel, akik fittyet hánytak a napi egyszeri rövid egészségügyi séta követelményére. Az emberek, különösen a fertőzésnek állítólagosan kevésbé kitett fiatalabb nemzedék fokozódó türelmetlensége, egyben a súlyos recesszió felé sodródó gazdasági élet felől a kormányra nehezedő nyomás késztethette Boris Johnsont a szerdai parlamenti interpellációk során felcsillantott lazítási ígéretére. Ám azóta több kutatóközpont, köztük a londoni Imperial College figyelmeztette a kormány járványügyi döntéseit megalapozó tanácsadó testületet: a karantén feloldásának radikális terve a jelenlegi 32 ezerről az év végéig hatszámjegyűre emelhetné a Covid-19 halálos áldozatainak számát. Johnson előre felvett tévés állásfoglalásától a kormány tagjainak hétvégi nyilatkozatai után már kevesen vártak csodát. Ami biztosnak tűnt, megváltozik az eddigi „Maradj otthon, vigyázz az NHS egészségügyi ellátásra, ments meg életeket!” szlogen. Ezt a „Légy éber, tartsd féken a vírust, ments meg életeket" jelmondat váltotta fel. Ahogy erre a BBC hírszolgálata felhívja a figyelmet, Johnson koncepciója szigorúan véve csak Angliára vonatkozik, hiszen a decentralizáció jegyében a skóciai, walesi és észak-ír tartományi vezetés maga dönt egészségügyi kérdésekben. Nicola Sturgeon, Mark Drakeford és Arlene Foster első miniszterek óvatosan haladnak előre és további három hétre meghosszabbították a vesztegzárat. Johnson hasonló jelzőlámpaszerű értékelési rendszert készült bevezetni a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, mint az már jól ismert a terrorista veszély súlyosságának minősítésében. Anglia jelenleg a zöld és a piros közötti öt szint közül a második legkritikusabbon áll, de közeledik a mérsékeltebb harmadikhoz. Az élet könnyebb elviselhetősége érdekében hétfőtől várhatóan többször is kimehetnek az emberek a szabad levegőre, szigorúan követve a kétméteres "szociális távolságtartás" szabályát. Az eddig csak rövid sétákat tett Johnson is hamarosan visszatér a jogginghoz. A brit kiskerttulajdonosoknak tett gesztusként kinyitnak a kertészetek, de az iskolák újraindításának terve bizonytalannak tűnik annak fényében, hogy közvélemény-kutatások világossá teszik, mennyire vonakodnak a szülők kiengedni a gyerekeket a látóterükből. A kormánynak minden oka megvan az óvatosságra, érezhető az emberek elégedetlensége a pandémia kezelésével kapcsolatban: a karantén más európai országokhoz képest megkésett elrendelésétől kezdve a tesztelés folytatódó kudarcán át az idősotthonokban eluralkodott áldatlan állapotokig. Hetven közéleti személyiség sürget nyilvános vizsgálatot a fekete, ázsiai hátterű és az etnikai kisebbségek aránytalanul magas elhalálozási számainak okairól. Az ellenzék az autonóm nemzetekkel folytatott rendszeres konzultációt, míg a "mezei" konzervatív képviselők 1922-es bizottsága a kormány parlamenti beszámoltatási lehetőségeinek fogyatékosságait hiányolja. A bezártság érzésével küzdő lakosság, a légiközlekedési vállalatok és a gazdasági élet is csapásként éli meg a tervet, miszerint minden, a szigetország repülőtereire érkező utast, beleértve a hazatérő briteket két hét karanténba kényszerítenek. A szabályszegőkre akár ezerfontos (401 ezer forint) pénzbírságot is kiróhatnak.