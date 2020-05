Durvul a kötbérharc: már 8 milliárd a tét

Egyre elkeseredettebben próbál pénzt kicsikarni az orosz Metrovagonmasból a BKV.

A BKV 2019 február elején perelte be az M3-as metróvonalon közlekedő kocsikat felújító orosz Metrowagonmast (MWM), mivel a cég nem volt hajlandó megfizetni a fővárosi közlekedési cég által követelt kötbért. Az oroszok a kezdetektől makacsul vitatják ennek összegét. Az M3-as metróvonal járműállományának korszerűsítéssel egybekötött felújítására 219,2 millió euróért, akkori áron mintegy 69 milliárd forintért vállalkozott az orosz gyártó. De Bolla Tibor BKV elnök-vezérigazgató már három évvel ezelőtt azt írta Bogatirjev Borisz Jurjevicsnek, az MWM vezérigazgatójának, hogy a „Metrowagonmas a szállítói szerződésben vállalt feladatok jelentős részét késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesítette”. Akkor még csak 850 milliót követeltek.

A BKV kárigénye az újabb hibák észlelése, illetve a javítás idejére kieső járművek után felszámolható kárátalány okán azóta többszörösére duzzadt. Március végére – kamatok nélkül – meghaladta a 23 millió eurót, ami a jelenlegi 350 forintos euró árfolyamon számítva 8,1 milliárd forint plusz a kamatok. S ebbe bele sem számolták a kieső reklámbevételt. A szerződés értelmében ugyanis a metrószerelvények reklámfelületeinek kialakítása is az orosz gyártó feladat lett volna. A teljes kárigényből az orosz cég alig 1,2 millió eurót (430 millió forintot) ismer el, ami a kár alig 5 százaléka. Bár a korábbi egyeztetéseken felmerült, hogy” természetben fizetnének” a légkondicionálók utólagos beszerelésével.

A BKV és a városvezetés 6,8 milliárd forintnak megfelelő kötbér megfizetését kéri a perben. A jogvita azonban jottányit se haladt előre. A BKV hivatalosan annyit válaszolt ezzel kapcsolatos kérdésünkre, hogy a Fővárosi Törvényszék előtt első fokon van folyamatban a per. Egy belső iratban azonban ennél pesszimistábban fogalmaznak: „a keresetlevelet az Igazságügyi minisztériumon keresztül nemzetközi jogsegély útján kézbesítik az MWM-nek. Ez a mai napig nem történt meg.”



A BKV így új fogást keresett az orosz gyártón. A cég a 2015-ben aláírt vállalkozói szerződés értelmében jótállási biztosítékot köteles adni. A bankgaranciák jelenlegi értéke csaknem 11 millió euró (3,8 milliárd forint), amelyből a közlekedési cég az 1,6 milliárd forint értékű járműállási kárátalányt lehívhatónak találta. A lépésnek azonban vannak kockázatai, így a perben a BKV jogi képviseletét ellátó Szalay Tamás ügyvéd, illetve a Perenyei és Társa ügyvédi irodát is felkérte a jogi kockázat elemzésre. Nem véletlenül esett rájuk a választás, régóta szerződéses partnerei a BKV-nak. A Perenyei iroda képviselte a céget a 4-es metróval összefüggő perekben és döntőbírósági eljárásokban és ők képviselték a fővárost a Hagyó-perben is. (A cégvezető Perenyei Tamás az első Orbán-kormány idején a Honvédelmi Minisztérium államtitkára is volt.) Az M3 metróvonal járműparkjának felújítását célzó tender előkészítésére és lebonyolításához szintén Perenyeiéket kérték fel. (A metrószerződést egyébként az orosz fél részéről Illés Géza Márton írta alá, akit Tombor András ügyvédjeként tartanak számon.) A Népszava úgy értesült, hogy az ügyvédi vélemények szerint a járműállásból eredő kárátalány jótállási biztosítékból való lehívása kockázatos vállalkozás lenne, mivel az orosz gyártó perben követelheti vissza az összeget, sőt további kárigénnyel is felléphet. A per kimenetele ráadásul nagyban függ attól, hogy a bíróság a jótállási igények szűkebb vagy tágabb jogi értelmezését fogadja el. A fenti kockázat mellett az is felmerült, hogy a bankgarancia lehívása esetén megromlik a kapcsolat az MWM-mel és a cég nem teljesíti jótállási kötelezettségeit, így például a rozsdásodásból eredő javításokat és cseréket, de akár ellenségessé válhat más ügyekben is, mint például a szerelvények klimatizálásában, amelyhez hozzá kell járulnia. A cég igazgatósága egyébként tavaly már megvitatta ezt a lehetőséget, de elvetette. Most a per elakadása miatt merült fel ismét ez a lehetőség, tekintettel arra, hogy a bankgaranciák már nem sokáig lesznek elérhetőek a BKV számára. A közlekedési cég kérdésünkre ezzel kapcsolatban csak annyit közölt: BKV Zrt. minden esetben a szerződéses kereteket betartva jár el, ennek megfelelően fogja kezelni a bankgarancia kérdését is.