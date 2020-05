Júniusban megtartják a járvány miatt elhalasztott választásokat Szerbiában és Észak-Macedóniában

A politikusok úgy döntöttek, itt az ideje folytatni a kampányt.

Elhalasztották az áprilisra tervezett parlamenti választásokat Szerbiában és Észak-Macedóniában a koronavírus-járvány miatt, ám az új fertőzöttek számának csökkenését látva a politikusok úgy döntöttek, itt az ideje folytatni a kampányt, a voksolásra pedig júniusban kerülhet sor. Szerbiában vasárnapról hétfőre 10 032-ről 10 114-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A koronavírus-járvány kezdete óta a múlt szombat és vasárnap volt az első hétvége, amikor nem volt érvényben kijárási tilalom. Az emberek megrohamozták a kirándulóhelyeket, a helyi jelentések szerint sokan – ha viseltek is kesztyűt és maszkot – nem tartották be az előírt kétméteres távolságot egymástól. Hétfőtől újra megnyitottak az óvodák a nyugat-balkáni országban, és a június 21-i általános választások kampánya is megkezdődött. Koszovóban az utóbbi 24 órában 870-ről 884-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az utóbbi néhány napban csak egy-két új koronavírus-fertőzöttet vettek nyilvántartásba, hétfőre azonban 14-gyel nőtt a fertőzöttek száma, emiatt egészségügyi illetékesek aggodalmuknak adtak hangot. Arra kérték a koszovóiakat, hogy tartsák be az elővigyázatossági intézkedéseket annak érdekében, hogy az ország legyőzhesse a koronavírus-járványt. Észak-Macedóniában egy nap alatt 1622-ről 1642-re emelkedett a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. A kormányzó szociáldemokraták szerint mihamarabb meg kell tartani a parlamenti választást az országban, javaslatuk szerint a legmegfelelőbb időpont június 14. lenne. Az államfő és a parlamenti pártok vezetői kedden tárgyalnak az elhalasztott parlamenti választás új időpontjáról. Montenegróban ötödik napja nincs új fertőzött, a járvány kezdete óta 324 fertőzöttet regisztráltak. Az országban működő utazási irodák fele juthat a csődbe a koronavírus-járvány miatt - közölte a montenegrói idegenforgalmi irodák szövetségének elnöke. Hozzátette: a kormány ugyan segítséget ígért a szektornak, de az biztosan nem lesz elég arra, hogy mindenkit megmentsenek. Bosznia-Hercegovinában vasárnapról hétfőre 2090-ről 2130-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A gazdasági kamara szerint Bosznia gazdasága a járvány miatt az idén 4-5 százalékot eshet vissza, és az egyébként is magasnak számító, 18,5 százalékos munkanélküliség az év első felében jelentősen növekedhet.