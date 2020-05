Késik a 100 méter hosszú Trianon-rámpa

Az országos tisztifőorvos azt mondta: Magyarországon Európához, sőt szinte az egész világhoz képest is sikeres járványkezelés zajlott.

Mindenki közös sikere, hogy Magyarországon a környező országokhoz, Európához, sőt szinte az egész világhoz képest is sikeres járványkezelés zajlott – jelentette ki az operatív törzs hétfői tájékoztatóján Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos az összegzett statisztikai adatok ismertetésével lényegében lezárta a koronavírus-járvány első nagy szakaszát, amelyet attól kezdve számítanak, hogy 2020. március 4-én elsőként regisztrálták hazánkban fertőzött embert. – A járványgörbe márciustól, hétről-hétre emelkedett, mégis rendkívül alacsonyan tudtuk tartani a fertőzöttek számát, köszönhetően annak, hogy az emberek nagyon nagy többsége betartotta a járványügyi előírásokat, korlátozásokat – vezette föl Müller Cecília, hogy a járvány teljes időtartama alatt mindeddig 3284 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, és ebből „aktívak” mára 1905-en maradtak, míg 985-en meggyógyultak. Azt is tisztázta az országos tisztifőorvos, hogy az elmúlt több mint két hónapban elhunyt idős 421 – valamilyen társbetegségben, krónikus betegségben szenvedő – embert akkor is koronavírusban meghaltnak tekintik, ha igazoltan pozitív fertőzöttek voltak, de halálukat közvetlenül az említettek vagy egyéb tényezők okozták. – A koronavírus okozta halálozások számában Európa alsó harmadában vagyunk – hangsúlyozta Müller Cecília, aki részletes kimutatást is közölt az elhunytakról, életkor szerint. A 421 meghalt ember közül:



198 volt 80 év feletti

177 volt 65 év 79 év közötti

20 volt 60 év és 64 év közötti

15 volt 50 év 59 év közötti

8 volt 40 év és 49 év közötti

3 volt 30 év 39 év közötti

– 67 esetben 19 évnél fiatalabb, azaz gyermek lett pozitív koronavírus-fertőzött, de közülük számosan meggyógyultak, maradandó egészségkárosodást pedig senki sem szenvedett. Jelenleg két gyermeket ápolnak, állapotuk kielégítő – mondta az országos tisztifőorvos. Kiemelte azt is, hogy a hazai korfának megfelelően az összes fertőzött 45 százaléka férfi, a többsége pedig nő. Az ismertetett statisztikai adatok igazolták, hogy hogy a legtöbb igazolt esetet, 1587-et Budapesten rögzítették, utána következik Pest megye 438-cal, Fejér megye 333-mal. Jelentős Zala megye fertőzöttsége is, míg a legalacsonyabb számok Hajdú-Bihar megyéből és Bács-Kiskun megyéből érkeztek. A legtöbb megbetegedést egyébként egyébként április 9-én jelezték, 209 esetet, míg a legtöbb, 19 ember haláláról április 17-én számoltak be. Szinte mindenütt elsősorban a szociális intézményekben, az idősotthonokban és a kórházakban terjedt a járvány. Összesen 12 budapesti és 20 vidéki idősotthonban mutattak ki koronavírus-fertőzést. Az itt élők közül már 100-an haltak meg, tehát minden negyedik ember: 74 ember Budapesten (Csak a Pesti úti intézményben 42-en, ahol összesen 305 fertőzött volt), 26-an vidéken. Jó hír viszont, hogy az idősotthonok érintett lakói közül 118 gyógyultat jelentettek.



Eddig 378-an egyeztek bele a telefonos szoftveres ellenőrzésbe

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője ismertette a járványügyi előírásokkal kapcsolatos szabálysértéseket. A hét végén 1297 esetben történt rendőri intézkedés, 866 alkalommal csak figyelmeztettek, 245-ször helyszíni bírságot szabtak ki, 185 esetben pedig feljelentést tettek. A kijárási korlátozással összefüggő szabályokat március 28. óta összesen csaknem 49 ezren szegték meg. Vidéken, ahol már egy hete enyhítettek a korábbi szigorú szabályokon, 235 esetben észlelték, hogy valakik nem tartották be például a maszkviselés vagy a kötelező távolságtartás előírásait. A 10 955 hatósági karanténra kötelezett közül eddig 378-an egyeztek bele a telefonos szoftveres ellenőrzésbe. Büntetőeljárás a koronavírussal kapcsolatban 346 esetben indult, 85 alkalommal rémhírterjesztés miatt.

A szerdai kormányülésen döntenek a fővárosi és Pest megyei enyhítésről Fotó: Erdős Dénes / Népszava

– Szerdán lesz kormányülés, a kabinet akkor határozhat a Budapestet és Pest megyét jelenleg is érintő korlátozások esetleges enyhítéséről – szögezte le újságírói kérdésre Kiss Róbert, aki szerint az operatív törzshöz továbbra sem érkezett meg Karácsony Gergely főpolgármester által a múlt csütörtökön jelzett, a fővárosra vonatkozó járványügyi adatigénylése. Budapest vezetője vasárnapi Fcebook-bejezésében erről azt írta: „Ha nem tévesek az információim, az operatív törzs egy kormányzati szerv, ezért is sajnálatos, hogy ezek szerint a Miniszterelnökség nem továbbította a levelemet”. Majd hozzáfűzte, hogy az adatkérést emailben is elküldte, de ha kell, elküldi az operatív törzsnek közvetlenül, vagy elviszi személyesen.