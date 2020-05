Torzulnak a görbék - így működik a kormányzati számmisztika

Egyre nyilvánvalóbb módon válogat a kormány az adatok közül, és csak a számára politikailag kedvezőbb számokat, magyarázatokat teszi közzé.

„Budapest életének újraindítása ügyében a szakemberek álláspontja az, hogy meg kell várni a koronavírus-fertőzés miatti halálozási számok csökkenését.” – jelentette ki Orbán Viktor kormányfő még a múlt hét végén. Azt viszont rajta kívül kevesen tudhatják, mikor csökken jelentősen a fővárosi halálozás: arról ugyanis a kormányfő és az operatív törzs sem közölt adatokat, hogy miként alakult a tragédiák száma Budapesten. A központi kormányzati portálról csak az derül ki, hogy Budapesten és Pest megyében hányan haltak meg. Ráadásul alapvető kérdéseket vet fel a központi régió adatsora is: a számok szerint ugyanis Budapesten és Pest megyében sokkal nagyobb a halálozási arány, mint vidéken. Arról viszont a kormányzat nem beszél, hogy enne mi az oka. Hiába kérdeztük, arra sem válaszoltak: Mi a magyarázata annak, hogy az operatív törzs adatai szerint arányaiban többen gyógyulnak meg vidéken, mint Budapesten és Pest megyében?

Nem csak az árulkodó, hogy miről hallgat a kormány, hanem az is, miről ad bőséges tájékoztatást. Hétfőn például feltűnően részletes adatsort tett közzé az operatív törzs az idősotthonokban élők megfertőződéséről és haláláról: intézményenként sorolják a számokat a fővárosi működtetésű otthonok esetében külön ki is hangsúlyozva, hogy Budapest a fenntartó. Ugyanezt az állami fenntartású intézményeknél elmulasztották megtenni, azok csak egyszerűen vidéki idősotthonokként szerepelnek. Eddig 12 budapesti és 20 vidéki intézményben 100 idős gondozott hunyt el, nagy többségben fővárosi otthonban. – Miután a kormány a járványra vonatkozó adatokat „mazsolázva” teszi közé, és az adatgyűjtés körülményei sem ismertek, csak találgatni lehet arról, hogy pontosan mi, miért alakul úgy ahogyan – mondta lapunknak Weltner János sebész, aki segíteni próbált halálozási és gyógyulási adatok értelmezésében. – Budapesten 100 ezer lakosra 90,6, Pest megyében 34,2 fertőzött jut, ez utóbbi csaknem éppannyi, mint az országos átlag. A mezőnyből a budapestiek mellett a Komárom megyeiek (57,8), a zalaiak (63), és a fejér megyeiek(96) emelkednek még ki. A fővárosi több fertőzött azzal is magyarázható, hogy itt sűrűbben élnek, többen utaznak tömegközlekedési eszközön az emberek, a háziorvosi rendelők váróiban több körzet betegei találkozhatnak. Magyarázat lehet az is, hogy itt valószínűleg több volt a tesztelés, de hogy mennyi, az sem fejthető fel a nyilvánosan közzé tett adatokból, melyek valószínűleg nem tartalmazzák a magántesztelések adatait. A gyógyultakról is csak annyi tudható, hogy e pillanatban a központi régióban 536-an, vidéken 422-en vannak. Aktív fertőzött május 3-án 2000 volt Budapesten és Pest megyében, valamint és 1200 vidéken. Azaz nem volt nagyságrendi különbség, a vidéki közel kétharmada volt a Budapestinek, május 11-én körülbelül hasonló a helyzet: az aktív fertőzöttek száma a fővárosban lement 1158 -ra és vidéken pedig 747-re, azaz a konkrét betegek aránya folyamatosan csökken mindkét területen. – A budapesti meghaltak aránya valóban magasabb, mint a vidékieké. De ennek nem tudom a magyarázatát – mondja a szakember. – Sokáig még azt sem lehetett tudni, hogy a statisztikában a vidéki és fővárosi meghaltakat milyen adatok alapján, például a lakcím-kártya vagy a gyógyítás helye szerint sorolják ide vagy oda. Csak hétfőn közölték, hogy ha egy vidéken élő fertőzöttet Budapestre szállítanak és ott veszti életét, akkor a halálozási adatok között az elhunyt lakcímét tüntetik fel. Így viszont még kevésbé érthető, hogy miért jóval magasabb a halálozási arány a központi régióban, mint vidéken. Weltner János szerint viszont a kormányfő által emlegetett „plató” bekövetkezett, a kezdeti gyors esetszám és halálozás emelkedés néhány napja megállt, és egy viszonylag gyors esésbe kezdett. „Az biztos, hogy az iskolák bezárása hasznos intézkedés volt, ahogyan ez megtörtént, megállt a járvány növekedése.” Falus Ferenc egykori tiszti főorvos szerint viszont ennek a járványnak még semmilyen csúcsa nem volt, csak annyi látszik, hogy el van nyomva. És egyáltalán nem tudjuk, hogy néhány nap alatt elindul-e újra. Szerinte is nagyon zavaró, hogy az operatív törzs tájékoztatói alapján, azt sem lehet tudni, az egészségügyi dolgozók 15 százaléka fertőződött-e meg vagy a fertőzöttek 15 százaléka egészségügyi dolgozó.



Járványügyi macska-egér játék Rátolnák Budapest vezetésére a fővárosi korlátozások fenntartásának, vagy oldásának felelősségét. Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn napirend előtti kérdésre adott válaszában arról beszélt, hogy még mindig Budapesten van a legtöbb koronavírus megbetegedés és csak akkor lehet újraindítani a várost, ha csökken az idősotthoni halálestek száma. Karácsony Gergely főpolgármester viszont úgy véli, hogy Budapest újranyitásáról csak járványügyi adatok birtokában hozható felelős döntés. Csakhogy ezeket a járvány kezdete óta hiába kéri a kormánytól, a Miniszterelnökségtől és az operatív törzstől. A városvezetés ugyanakkor a járvány lassuló tendenciájára, valamint a korlátozásokkal kapcsolatos türelem fogyatkozására tekintettel lassan oldana a korlátozásokon. Ám ehhez fontos lenne a járványügyi adatok ismerete. A fővárosi önkormányzat több csatornán keresztül is tájékoztatást kért a veszélyhelyzet kihirdetése óta eltelt időszak alatt a Budapest területén elvégzett hivatalos és a kormányzat által elfogadott PCR-tesztek számáról, eredményéről. Ezenfelül a városvezetés azt is tudni szeretné, hogy a pozitív tesztek közül mennyi számít kórházi eredetűnek. Nem véletlenül. Karácsony Gergely már korábban többször utalt arra, hogy az idősotthonokba minden valószínűség szerint kórházi kezelésről visszatérő, kérésre sem tesztelt gondozottak „hurcolták be" a koronavírust. Arra is kíváncsi a városvezetés, hogy a kormány Koronavírus-kutató Akciócsoportjának elemzése milyen prognózist ad a járvány esetleges visszatéréséről. A fenti kérdésekhez hétfőn újabb adódott: miért szállítják Budapestre a vidéki fertőzötteket? S az sem mindegy, hogy ezeket a betegeket majdan a fővárosi fertőzöttekhez számítják vagy sem. Előbbi esetben Budapesten még nagyon sokáig biztosított a korlátozásokat indokló magas esetszám.

Kásler beszélt, de nem mondott semmit