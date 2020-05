Startol az ingyenes, állami informatikai képzés

Az építőiparban továbbra sincsenek a koronavírus-járvánnyal összefüggő megbetegedések, a megrendelésállomány mintegy 20 százalékos visszaesése ugyanakkor komoly fejfájást okoz a vállalkozásoknak.

VISSZAESÉS Uniós összehasonlításban még jól áll a magyar építőipar, több aggasztó folyamat ugyanakkor erősödik - derül ki az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) összegzéséből. Becsléseik szerint az ágazat eddigi idei teljesítménye mintegy 3-5 százalékkal maradhat el a tavalyi év azonos időszakától. Ez az uniós tagországok - az Európai Építőipari Főszövetség április végi becslése szerinti 80-85 százalékos - összesített teljesítményéhez képest jobb arány. Az új projektek előkészítésének lelassulása, az új szerződések megkötésének elmaradása ugyanakkor május elején is komoly gondokat okozott a hazai építőipari vállalkozásoknak. Az építési-beruházási célú közbeszerzések száma jelentősen csökkent: tavaly január 1.-május 6. között 1489 eljárás volt 510 milliárd forint értékben, míg az idén ebben az időszakban csak 999, igaz, csaknem azonos 499 milliárd forintos értékben. Eközben egyre több olyan eljárás van, ahol - az ajánlatkérő érdekkörében bekövetkezett változások miatt - nem hirdetnek eredményt. A vállalkozói ajánlatadásoknak ugyanakkor jelentős költségei vannak, amit az ÉVOSZ szerint ilyen estekben meg kellene téríteni. A megrendelői elbizonytalanodás egyaránt jellemző az állami, az önkormányzati és a lakossági oldalra. A magánmegrendelői körben az ország egész területén vannak olyan előkészített projektek, amelyeket nem indítanak el. Mindezek eredményeként az ágazat rendelésállománya a múlt héten tovább csökkent, a szakmai szövetség becslése szerint a tavalyi év azonos időszakához képest mintegy 18-20 százalékkal. A helyzet továbbra is a mélyépítési alágazatban a legrosszabb, ahol több mint 25 százalékos a visszaesés. Az építőipari rendelésállomány, a tevékenység összértéke nagyobb volumenű kormányzati és önkormányzati megrendelések nélkül zuhanásszerűen fog csökkenni – hívta fel a figyelmet Koji László, az ÉVOSZ elnöke. Jelezte: a vállalkozások várják az innovációs tárca javaslatában szereplő „előrehozott" beruházási csomag létesítménysoros közzétételét. A lakásépítéseknél a piacot elsődlegesen a kedvezményes áfa tavaly év végi kivezetése törte meg, a járvány pedig csak tovább rontott a helyzeten. A kistelepüléseken január 1-től igényelhető, maximum 5 millió forintos áfa-visszatérítés lehetőségét ráadásul a járványhelyzet a mai napig blokkolja. Az ÉVOSZ ezért szorgalmazza, hogy a rozsdaövezeti lakásépítéseknél érvényesíthető kedvezményes forgalmi adózás rendjét minél előbb vezessék be, a fogalmat határozzák meg pontosan, és ezen beruházásokhoz dolgozzanak ki gyorsított eljárási rendet.