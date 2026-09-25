Sokakat érdeklő egészségügyi témákról kaphatnak információkat a legkiválóbb szakemberektől a Semmelweis Egyetem Szenior Akadémiájának hallgatói. Az őszi szemeszter keretében szó lesz például a gyomorfekélyről, az unoka-nagyszülő kapcsolatról, de a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekről is. Az előadások ingyenesen, online tekinthetők meg.
A Tisza párt elnöke azt állítja, digitális harcosokról és polgári körökről szóló hadova helyett az Orbán-kormánynak inkább működő államot kellett volna létrehoznia. Mostanában, szombat délután az EESZT már annyira sem működik, mint délelőtt.
Kossuth, Kosztolányi, Göncz, Rushdie, Weöres, Mikszáth – e jeles társaság számos okból csak ritkán kerülhet egy nagy válogatott csapatba. Egy antikvár árverésen ez most megtörtént. Mindannyiuk kézjegye emlékezetes irodalmi és történelmi korokat idéz fel. Minél inkább kuriózumok, annál többet érnek az utókor számára. A gyűjtőknek pedig még annál is többet. Az „értékítéletet” a licitek leütése árazza be.
A helyi lakosság és civilek Papp László korábbi ígéretét kérnék számon.
A Covid-járvány idején az operatív törzs tájékoztatóiról megismert Gál Kristóf kisípolva üzent a bűnözőknek, akik legújabban éppen a rendőrség nevében szedik áldozataikat.
2022-ben a „gyermekpornográfia” kategóriában érkezett a legtöbb bejelentés az Internet Hotline-hoz (IH), ami az összes jelzés 55 százaléka, 1507 eset - derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által kiadott legfrissebb tájékoztatóból.
Tavaly a teljes hazai lakosság 4,5 százaléka azért nem juthatott internethez, mert nem engedhette meg magának az előfizetést, a legszegényebbek körében ez az arány 16,5 százalékos.
A gazdaságfejlesztési tárca szerint ez a lépés is segítheti, hogy egyszámjegyű legyen az infláció.
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően az MVM Next online ügyfélszolgálati felületein azok a felhasználók is rendkívül kényelmesen, egyszerűen és gyorsan intézhetik a földgáz- és villamosenergia-számlákkal kapcsolatos teendőket, akik ódzkodnak a napi ügyek elektronikus intézésétől. A szolgáltatást minimális digitális jártassággal is érdemes kipróbálni, a társaság pedig mostantól még jobban megkönnyíti a regisztráció és az ügyintézés folyamatát.
A hatóság szerint a légitársaság olcsóbbnak beállított feláras szolgáltatásokat kínál, és ezzel vélhetően megtéveszti a fogyasztóit.
A rendszer vasárnap este csakúgy, mint az első napon elérhetetlenné vált.
Ahogy az első napon is.
Immár a harmadik évadával jelentkezik a színházi előadásokat online platformon, egyedi, filmes megfogalmazásban feldolgozó SzínházTV.
A cél, hogy a kezelésre szoruló betegeknek ne kelljen mindig maguknak felkeresni egy rendelőt, a fedél nélkül élőknek egyébként is “nehezített pálya” az ellátáshoz való hozzáférés.
Elérte a nettó 1046 milliárd forintot tavaly az online kiskereskedelmi forgalom, ami 34 százalékos bővülést jelent 2019-hez képest.
A számítógép és az okostelefon kamerája egyaránt figyel.
Ezúttal a párizsi Louvre múzeum tette online elérhetővé a teljes gyűjteményét, méghozzá ingyenesen.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk ezen a hasábon.
A Budapest Bár alapítója szerint a járvány utánra felértékelődik az élő zene, de nagyon nem fog megváltozni a világ. Farkas Róbert 2020-ról és az együttes év végi online közvetített koncertjéről mesélt a Népszavának.
A járvány miatt elmarad a megszokott belvárosi forgatag, viszont egy külön oldalon lehet majd böngészni és rendelni a kézműves ajándékokból.
Ha azok élőben közvetítettek és interaktívak, az előre felvett előadásokért most is kevésbé hajlandók fizetni.
A klasszikus gitár ma is az egyik legnépszerűbb hangszer, a Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál valószínűleg az online térben is sok nézőre számíthat.
Okosvibrátor, okosgyűrű, robotpap, mosolyfelelős biomechanikus implantátum, rákos fiatal, aki halála előtt évekkel előre feltölti online profilját, hogy anyját megkímélje, új párt kereső elvált szülők és a mindent uraló online világ bugyrai. Mécs Annával új novelláskötetéről, a Kapcsolati hibáról beszélgettünk.
Aki sikerrel jut túl az alapokon, az további oktatáson vehet részt, a számlát szintén az állam állja.