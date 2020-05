Koponyatorzítással jelezték az összetartozást a hun korban

Rövid idő alatt izmosabbak, egészségesebbek lettek és zsírban gazdag étrendjük ellenére sem híztak el a beoltott rágcsálók. Amerikai kutatók szerint, ha a kezelés továbbra is biztonságosnak bizonyul, segíthet az izomdisztrófia kezelésében.

Rövid idő alatt jelentős izomtömeg-növekedést eredményezett egereknél egy génterápia, amely csökkentette továbbá az oszteoartritisz (degeneratív ízületi gyulladás) súlyosságát a rágcsálóknál és zsírban gazdag étrendjük ellenére is megóvta őket az elhízástól.

A St. Louis-i Washington Egyetem orvostudományi karának kutatói nyolchetes egereket oltottak be egy follisztatin nevű gént hordozó vírussal. Ez a gén blokkolja az izomnövekedés szabályozásáért felelős fehérje aktivitását az izomban. A génterápia révén az egerek jelentős izomtömegre tettek szert anélkül, hogy a szokásosnál több testmozgást végeztek volna. A kutatók szerint noha a rágcsálók továbbra is zsírban gazdag étrendet folytattak és nem mozogtak többet a megszokottnál, izomtömegük több mint megkétszereződött és az erejük is csaknem duplájára nőtt.

Ezeknél a „szuperegereknél” kevesebb volt az oszteoartritisszel összefüggő porckárosodás is, alacsonyabb a gyulladásos sejtek és fehérjék száma az ízületeikben, kevesebb anyagcsere-problémával küzdöttek, egészségesebb szívvel, valamint érrendszerrel rendelkeztek, mint a génterápiában nem részesült társaik. Ezen kívül jóval kevésbé voltak érzékenyek a fájdalomra.

A kutatók egyik aggodalma az volt, hogy a génterápia által kiváltott izomnövekedés egy része fájdalmas lesz. Ám az egerek szívműködése, valamint a szív- és érrendszeri egészségük egésze javult. A szakemberek szerint hosszú távú tanulmányokra lesz szükség a vizsgált génterápia biztonságosságának megállapításához. Amennyiben biztonságosnak bizonyul, akkor különösen hasznos lehet például az izomdisztrófiával küzdő páciensek esetében. A kutatók a Science Advances című folyóirat internetes kiadásában publikálták a tanulmányukat.