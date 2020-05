Börtönt kér az ügyészség a férfira, aki megvert egy jegyellenőrt

A hajóroncs továbbra is bűnjelnek számít, és a szakértői vélemények elemzéséig biztosan az is marad.

Havonta majdnem 400 ezer forintért már a Népszigeten, az Újpesti kikötőben tárolják a Hableány roncsát – írja az Index . Az egykori városnéző hajót 2019. június 11-én emelték ki a Dunából, ahonnan Csepelre, majd a Népszigetre vitték. Az ügy azóta bíróság elé került , de a tárgyalást a koronavírus-járvány miatt csak ősszel folytatják. A Fővárosi Törvényszék arról tájékoztatta a portált, hogy a Hableány roncsa továbbra is bűnjelnek számít, és a szakértői vélemények elemzéséig biztosan az is marad.

Tóth Mihály, a Hableányt üzemeltető cég szóvivője már a baleset után is arról beszélt, hogy kegyeleti okból, és a hajó műszaki állapota miatt sem bocsátanák újra vízre a Hableányt. Úgy látják, hogy a hajó orra menthető, az esetleg alkalmas lehet arra, hogy akár egy emlékmű részeként kiállítsák. Borbély Zoltán, a cég jogi képviselője most az Indexnek azt nyilatkozta, ők továbbra sem tehetik meg, hogy közterületen ilyen emlékművet állítsanak, de ha lehetőség nyílik rá, minden ellenszolgáltatás nélkül, szívesen átadják a hajót egy kijelölt szervezetnek. A roncsot jelenleg járőrök helyett térfigyelő kamerákkal figyelik a nap 24 órájában, amelyek a rendőrségi igazgatási központhoz vannak bekötve.

A büntetőügyet szeptember 8-án és október 14-én is tárgyalják majd, de a kártérítési ügy tárgyalásai is leálltak a járvány miatt. A Hableány sétahajót a Viking Sigyn szállodahajó tavaly május 29-én este ütötte el . A balesetben a magyar matróz és kapitány mellett huszonöt dél-koreai állampolgár meghalt, egy dél-koreai személyt pedig még a mai napig is keresnek a hatóságok.