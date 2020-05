Müller Cecília: Van elegendő donor a vérplazma-terápiához

Ebben a helyzetben az MSZP két dolgot tehet: Alkotmánybíróságon szorítja meg a kormányt, és felmutatja a kabinet kétszínűségét.

Lehet legyinteni arra, hogy a kormány lényegében semmit nem változtatott a szokott renden, a haverok nyerik a közbeszerzéseket és sok pénz jut kommunikációra, csak éppen mindez azt jelzi: a kabinet lényegében nem érdekli, hogy egészségügyi és gazdasági vészhelyzet van, és nem is kezeli azt – mondta Tóth Bertalan az ATV Egyenes Beszéd című műsorában . Az MSZP elnöke szerint jól példázza a kormányzati nemtörődömséget, hogy a kormányzati kommunikációban „soha nem látott méretű mentőcsomagként” emlegetett munkahelyvédelmi program mindössze 54 ezer álláshelyet mentett meg, miközben most 164 ezeren fordultak valamilyen ellátásért az államhoz, illetve 160 ezer olyan ember van, akinek nincs munkája, és semmilyen támogatást nem kap. Nem véletlenül javasolta az MSZP, emlékeztetett a politikus, hogy az állam vállalja át a kis- és középvállalkozásoknál a bérek és járulékok 80 százalékát, mert akkor akkor nem 54 ezer, hanem akár 200 ezer munkahelyet is meg lehetett volna menteni. Ráadásul, figyelmeztetett Tóth Bertalan, bármilyen adatot – legalábbis ha kormányzati forrásból származik – fenntartásokkal kell kezelni, hiszen értelmezhetetlen módon tűnnek el/változnak adatok. Erre jó példa, hogy módosultak a Nemzeti Népegészségügyi Központ oldalán publikált statisztikák a koronavírus terjedésének feltételezhető üteméről, vagy éppen fontos munkanélküliségi adatok tűntek el . Illetve az MSZP elnöke a mai napig nem kapott választ sem a kórházaktól, sem az illetékes minisztériumtól arról, hogy hány kórházi ágyat szabadítottak fel, illetve hány beavatkozás maradt el. Pontosabban egyetlen válasz befutott, és az abban szereplő adatokból arra lehet következtetni : tudatosan hallgat a kormány. A kabinet pedig nemcsak a járványbaj valós nagyságát leplezi, hanem azt is megpróbálja kitakarni, hogy a vírus elleni védekezés alatt milyen intézkedéseket hajt végre. És a hallgatás fala egyre vastagabb, hisz a közérdekű adatigénylések válaszadási határidejét is megháromszorozta a kormány. Így például, ironizált Tóth Bertalan, valószínűleg nem indokolt ennyit váratni a nyilvánosságot, hogy kiderüljön: mennyit vesztett a Magyar Villamos Művek azon, hogy megvette Mészáros Lőrinc érdekeltségétől a Mátrai Erőművet. Ebben a helyzetben az MSZP két dolgot tehet a pártelnök szerint. Egyrészt a többi ellenzéki párttal összekapaszkodva az Alkotmánybíróságon támadja meg a visszás intézkedéseket (például az önkormányzatok kifosztását). Másrészt megpróbálja felhívni a figyelmet a kormányzat kétszínűségére – ennek érdekében elindította diktatúrafigyelő honlapját