Hat napja nem jelentettek új fertőzöttet Montenegróban

Észak-Macedóniában a koronavírus-járvány miatt bevezetett újabb korlátozásokat oldhatnak fel kedden, Bosznia-Hercegovinát eközben a Kínától vásárolt lélegeztetőgépek körül kialakult botrány foglalkoztatja.

Szerbiában egy nap alatt 10 114-ről 10 176-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A szükségállapot ideje alatt mintegy hetven százalékkal esett vissza a szerbiai ingatlanpiac forgalma. A hivatalos adatok szerint az ingatlanárak nem csökkentek, csökkent viszont a készpénzen vásárolt ingatlanok aránya, míg a legtöbben inkább lakást, és nem házat vásárolnának. A szükségállapot március 15-i bevezetése előtt az ingatlanpiac növekvőben volt, a szerződések száma az év eleje óta 11 százalékkal magasabb volt, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. Koszovóban hétfőről keddre 884-ről 895-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Albin Kurti távozó miniszterelnök hétfőn néhány órára önkéntes elkülönítésbe vonult, mert kapcsolatba került egy olyan minisztériumi dolgozóval, aki megfertőződhetett az új típusú koronavírussal, viszont miután a tesztje negatív lett, a kormányfő is közölte, véget vet önkéntes karanténjának. Észak-Macedóniában az utóbbi 24 órában 1642-ről 1664-re nőtt a nyilvántartásba vett fertőzöttek száma. Az észak-macedón kormány a keddi ülésén dönthet a korlátozó intézkedések további enyhítéséről, egyelőre azonban nem lehet tudni, mely területen tennének engedményeket. Ezzel egy időben a köztársasági elnök a parlamenti pártok vezetőivel tárgyal az eredetileg áprilisra tervezett, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztott parlamenti választások új időpontjáról. A sajtóban megjelent információk szerint június 14-én lehet a voksolás. Montenegróban majdnem egy hete nem jelentettek új esetet, a fertőzöttek száma 324, az aktív esetek száma viszont már csak 21. A montenegrói kormány bejelentette, hogy legyőzte a koronavírust, és júniusban az idegenforgalmi szezon is megkezdődik. Bosznia-Hercegovinában keddre 2130-ról 2141-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A parlament munkája eddig szünetelt, de pénteken ismét összeül a képviselőház, hogy az alkotmánybíróságról szóló törvényről vitázzon. A törvénymódosítás kezdeményezői azt szeretnék, ha a testületben többé nem kapnának helyet külföldi, az Emberi Jogok Európai Bírósága által delegált bírók. Az országot emellett a csillagászati áron vásárol lélegeztetőgépek ügye is foglalkoztatja. Kiderült ugyanis, hogy Szarajevó a piaci árnál jóval drágábban vásárolt gépeket Kínától, ráadásul nem is alkalmasak a koronavírus-fertőzöttek kezelésére.