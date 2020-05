Pénzért gyűjtetett ajánlásokat a 2018-as parlamenti választáshoz egy polgári férfi

A férfi azzal fenyegette az asszonyt és gyerekét, hogy megöli őket, rájuk gyújtja a házat, elvágja a nyakukat és felakasztja őket.

Letartóztatták azt az 52 éves alsózsolcai férfit, aki élettársát és annak kiskorú lányát is rendszeresen megverte, fenyegette és bezárta a házba - írja az ügyészség . A Miskolci Rendőrkapitányság a férfi ellen személyi szabadság megsértésének bűntette miatt nyomoz, de a hatóság vizsgálja a kiskorú veszélyeztetése, illetőleg a kapcsolati erőszak megvalósulását is. A férfi 1990 óta Alsózsolcán élt együtt élettársával és annak kiskorú lányával. 2019 novemberében a férfi agyi infarktust kapott, ettől kezdődően megváltozott a viselkedése, agresszívvá vált. A nőt és lányát többször úgy bántalmazta, hogy nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozott nekik. Gyógyszert szedett és erre rendszeresen alkoholt fogyasztott. Az asszonyt és a lányt többször is bezárta a házba estétől reggelig úgy, hogy az ajtókat bereteszelte, beláncolta és a lakatkulcsot magánál tartotta.