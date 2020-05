Egy magyar miatt áll a bál az EU-ban

Bár a vizsgálat még tart, a részeredmény alapján alig találtak fertőzöttet és olyan magyar állampolgárt, aki átesett a betegségen.

Mindössze két vírus-pozitív és 9, a koronavírus-fertőzésen átesett embert találtak azon az országos és reprezentatív szűrésen , amelyet a Semmelweis Egyetem vezetésével és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a négy hazai orvosképző végez. Bár a vizsgálat még tart, a részeredmény alapján alig találtak fertőzöttet és olyan magyar állampolgárt, aki átesett a betegségen. Ez egyben azt is jelenti, hogy a járvány második hullámában az úgynevezett nyájimmunitásra nem lehet építeni a lakosság védelmét – derült ki a keddi a videokonferencián, amelyen Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Klinikai Járványelemző Munkacsoport vezetője az új típusú COVID-19 járvánnyal kapcsolatos országos, reprezentatív szűrővizsgálat részeredményeit ismertette. A rendezvényen valamennyi, a kutatásban résztvevő orvosképző egyetem képviselője is fölszólalt. Ismertették, hogy a saját területükön hogyan haladnak a teszteléssel. A május elsején kezdődő vizsgálat még négy napig zajlik, és összesen 17 778 emberen végeznék el a teszteket, amely egy úgynevezett PCR-vizsgálatból (orr-garatból vett minta), és egy vérvételből áll. Ez utóbbival a vírus ellen termelődő antitesteket mutatják ki, amelyből megállapítható, hogy átesett-e valaki a fertőzésen, és van-e védettsége a koronavírus ellen. A vizsgálat eddigi részeredményeiről az orvosképző nagy egyetemek egy-egy képviselője arról számolt be, hogy eddig hányan vettek részt a meghívottak közül a térítésmentes országos szűrővizsgálaton. A kiválasztott 17 778 ember 49 százalékát sikerült eddig letesztelni. Az eltelt másfél hétben 8276 PCR-vizsgálatot végeztek el országszerte, melyből kettő volt pozitív. Ha ezt az adatot tízezer lakosra átszámítjuk, azt jelenti, hogy 2,4 fő fertőzött, a teljes népességre vetítve pedig összesen 243 - 7230 fertőzöttet lehet – mondta a rektor. Az első 1524 antitest vizsgálati mintán 9 olyan eredmény lett, amely azt jelezte, hogy átestek a betegségen. Ez alacsony, mindössze 0,6 százalékos átfertőzöttséget jelent. Eddig a meghívottaknak alig fele vett részt a kutatásban. A megszólítottak csaknem 15 százaléka jelezte, hogy nem szeretne részt venni a tesztelésen, és további 10 százalékukkal nem sikerült felvenni a kapcsolatot. Merkely Béla szerint a vizsgálat akkor lesz eredményes, ha legalább 10500 ember elmegy a május 15-ig tartó szűrésre. A még hátralévő néhány napban a szervezők megpróbálják felkutatni azokat is, akik a KSH hívó levelére még nem jelentkeztek a tesztelésre. Őket akár személyesen is felkereshetik a vizsgálat szervezői, azért, hogy udvariasan arra kérjék, vegyenek részt a kutatásban. A tét ugyanis nem kisebb, mint hogy lesz-e elég adat ahhoz, hogy pontos képet lehessen alkotni a hazai járványügyi helyzetről, az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek valós számáról.