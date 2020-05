"Hallgasson mindenki a józan eszére!" - tanácsolja Boris Johnson

Szerdától új szabályok lépnek érvénybe, de kevesen értik a döntések logikáját. Skócia, Wales és Észak-Írország más utat választ.

Boris Johnson egyik leggyakrabban emlegetett tulajdonsága, hogy "nem a részletek embere". Ha a brit közvélemény azt gondolta volna , hogy a kormányfői tisztség megváltoztatta, az elmúlt napok eseményei ennek ellenkezőjéről győzték meg. Vasárnap esti tévéüzenete is több kérdést hagyott maga után, mint amennyit megválaszolt. Annyira nem egyeztetett kormányának tagjaival, hogy a hétfő reggeli hírműsorokba delegált de facto helyettese, Dominic Raab külügyminiszter tévesen tájékoztatta a lakosságot. A március 23-a óta tartó drákói tiltások egyik legfájdalmasabbikának, a nem egy háztartásban élő családtagokkal való találkozás kizárásának enyhítésével kapcsolatban például azt mondta, hogy mindkét szülővel-nagyszülővel együtt lehet majd lenni a köztereken. A miniszterelnöki hivatal ezt gyorsan cáfolta, a valóságban egyszerre csak eggyel lehet - kétméteres távolságból - egy levegőt szívni, azt is csak parkokban, nem a családi házak kertjeiben.

Ez csak egy kis kiragadott példa a Boris Johnson által a parlamentben, majd a szokásos Downing Street 10.-i sajtótájékoztatón ismertetett, illetve egy 50 oldalas kézikönyvben részletezett "ütemterv" ellentmondásai közül. A szerdán kezdődő, majd június és július elején folytatódó könnyítések legfontosabbika, hogy mindazokat, akik nem tudnak otthonról dolgozni, mostantól visszavárják munkahelyeikre, elsősorban az építő- és gyáriparba, de oda lehetőleg nem tömegközlekedéssel kell eljutniuk. Ezt is rögtön pontosítani kellett, hiszen miután az óvodák és iskolák legalább június 1-ig zárva maradnak, az érintett szülőket egyelőre fel kell menteni a külső munkavégzés alól. A Downing Street-i sajtótájékoztatón két civil is zavarba hozta a kormányfőt. Egyikük, egy gyógyszertáros, a változtatások "homályosságára", félreérthetőségére vonatkozó kérdéssel, a másik, egy általános iskolai tanárnő, azzal a kérdéssel, hogy miért szabad gyermekekkel találkoznia, de a saját szüleivel nem? Boris Johnson nem győzte hangsúlyozni, mennyire helyesek és indokoltak a kérdések. Végeredményben azt tanácsolta: "hallgasson mindenki a józan eszére". Hét héttel a vesztegzár életbe lépése után a kormány új higiéniai tanácsokat is közzétett. Sok más ország példáját követve ajánlja az embereknek, hogy zárt helyeken, például a közösségi közlekedésben, ahol a "szociális távolságtartás" nem feltétlenül működik, viseljenek arctakarást, de nem a kizárólag az egészségügy számára fenntartott profi maszkot. További friss felismerés, hogy miután a vírus több napig megmarad a felületeken, hasznos "rendszeresen" mosni a ruházatot. Ahogy erre tájékoztatásai során Boris Johnson többször is visszatért, a szabályok enyhítését bármikor, rövid határidővel visszavonhatják, ha az R-ráta, a fertőzési mutató 1 fölé emelkedne, ami a járvány újraerősödésére utalna.

Nicola Sturgeon skót miniszterelnök. Skócia, Wales és Észak-Írország folytatja az elszigetelődés, az otthon maradás politikáját Fotó: AFP

Az eddigi egységes szemléletet tartományi és regionális különbségek váltják fel. A kézikönyv kimondja, hogy a délnyugat-angliai Cornwall grófságnak, ahol a Covid-19 kevesebb áldozatot szedett, nem kell olyan szigorú elzártságban élnie, mint az észak-angliai Newcastle városának. A kormányfő igazából csak Angliára hirdethetett új szabályokat. Skócia, Wales és Észak-Írország folytatja az elszigetelődés, az otthon maradás politikáját. Johnson szeretné, ha az általános iskolások még ebben a tanévben legalább egy hónapra visszatérnének a közösségbe, ám Edinburgh, Cardiff és Belfast erre szeptember 1-je előtt nem gondol. Az átfogó tanulmány minden kertelés nélkül mondja ki, hogy a vírus elpusztítása "nagyon valószínűtlen", a vakcinára sincs semmilyen garancia, így a briteknek "belátható ideig" korlátozások árnyékában kell élniük. Annak tudatában, hogy ha és amikor majd elkészül a védőoltás, arra óriási nemzetközi igény lesz, a kormány megígérte az önálló brit gyártókapacitás kialakítását.