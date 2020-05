Spanyolországban 27 ezerhez közelít a halálos áldozatok száma

A tartományok jelentései alapján készült összesítés szerint 176-an hunytak el az elmúlt egy nap során a fertőzöttek közül, a halálozások száma már negyedik napja kétszáz alatt maradt.

Spanyolországban 27 ezerhez közelít az új koronavírus okozta halálesetek száma - közölte kedden a spanyol egészségügyi minisztérium, amely elrendelte a külföldről érkezők szabad mozgásának kéthetes korlátozását is. A tartományok jelentései alapján készült összesítés szerint 176-an hunytak el az elmúlt egy nap során a fertőzöttek közül, a halálozások száma már negyedik napja kétszáz alatt maradt. A járvány eddigi 26 920 emberéletet követelt az országban. Tovább nőtt a gyógyultak száma: az elmúlt 24 órában 1841 pácienst nyilvánítottak ismét egészségesnek. A fertőzést összesen 138 980-an győzték már le. A szaktárca szerint a járvány lassuló terjedését bizonyítja, hogy egy nap alatt 426 új fertőzöttet szűrtek ki az országban a legmegbízhatóbbnak tartott PCR-tesztekkel. A módszerrel eddig 228 030 esetet azonosítottak. További 41 490 embernél már lezajlott fertőzést igazoltak ellenanyag-vizsgálattal az elmúlt hónapokban. Az új esetek 43 százalékát, 184 fertőzöttet Katalóniában regisztrálták, amelyet a madridi autonóm közösség követ 48 új fertőzöttel. A Baleár-szigeteken, Murcia és La Rioja tartományokban, valamint a két észak-afrikai exklávé, Ceuta és Melilla területéről nem jelentettek új fertőzötteket - derült ki a keddi tájékoztatásból. Salvador Illa egészségügyi miniszter a kormány ülését követő sajtótájékoztatón ismét kedvezőnek nevezte a járvány alakulását. Elmondta: hétfőről keddre 0,2 százalékkal lett több új fertőzött, a cél, hogy ez a növekedés továbbra se haladja meg az egy százalékot. Annak érdekében, hogy az eddig hozott "erőfeszítések" ne vesszenek kárba, a szaktárca péntektől elrendelte a külföldről érkezők szabad mozgásának kéthetes korlátozását. Az érintettek ebben az időszakban csak élelmiszer- és gyógyszervásárlás miatt hagyhatják el lakhelyüket, kötelezően maszkot viselve - jelentette be, hozzátéve, hogy az intézkedés nem érinti az áru-, illetve személyszállításban dolgozókat. A döntés kiegészíti a belügyminisztérium kedden életbe lépett rendelkezését, amely szerint május 24-ig, a járvány miatt elrendelt és már negyedszer meghosszabbított szükségállapot idejére kiterjeszti a határok lezárását. Továbbra is csak a spanyol állampolgárok, az itt élő, érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok, valamint a határon át naponta ingázó munkavállalók léphetnek be az országba. Salvador Illa felhívta a figyelmet az óvatosságra és az egészségügyi előírások betartására különösen azokon a területeken, ahol hétfőtől tovább lazítottak a járványügyi védekezésen. Ebben, az úgynevezett egyes fázisban például megnyithattak a vendéglátóhelyek teraszai, de csak 50 százalékos kihasználtság mellett. Az enyhítés első napján országszerte több helyszínen kellett a rendőrségnek intézkednie, mert nem tartották be az előírt létszámkorlátozást. A madridi tartomány nehezményezi, hogy az egészségügyi tárca még csak részlegesen sem engedélyezte területén az óvintézkedések oldását, de szerdán ismét kérelmet nyújt be, hogy jövő hétfőtől bevezethessék az egyes fázis könnyítéseit. Ennek érdekében az autonóm kormány egészségügyi tervet dolgozott ki, amelyben vállalja a koronavírus-gyanús esetek 24 órán belüli tesztelését és napi telefonos követését. A helyi vezetés fontolgatja továbbá, hogy kötelezővé tegye a szájmaszk viselését a zárt nyilvános helyeken.