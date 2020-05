Rabosították a gyulai Momentum tagját, miután azt írta Facebook-on, hogy kiürítettek a gyulai kórházban 1170 ágyat

Az országos tisztifőorvostól számos részletet megtudhattunk arról, hogy milyen szabályokat kell betartani a bölcsődei és óvodai ügyeleten.

Elkötelezett a magyar kormány, hogy minél több munkahelyet mentsen meg - közölte Bodó Sándor az operatív törzs szerda délelőtti tájékoztatóján. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára összefoglalta a kormány munkahelyvédelmi bértámogatási programját. Dolgozónként átlagosan több mint 160 ezer forint állami támogatásra pályáztak a cégek. Eddig több mint 5400 vállalkozás kérvényezte a bértámogatást, 72 ezer munkavállalót érintve. A turizmus, kereskedelem, szállítás, raktározás, gépjárműjavítás és egyéb szolgáltatás területéről érkeztek kérelmek. A csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatás is kedvező fogadtatásra talált elmondása szerint. A kérelmeket továbbra is várják, részletes információ a munka.hu honlapon található. Hozzátette, hogy igyekeznek csökkenteni a pályázatokhoz szükséges adminisztrációt. Megjegyezte, hogy aki elveszítette a munkáját, annak három hónapon belül vagy a versenyszféra, vagy az állami szféra ajánlatot fog tenni. Közlése szerint hamarosan konkrét intézkedéseket jelentenek be a munkahelyteremtésről. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 28 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3341 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 5 idős krónikus beteg, így már 430-an vesztették életüket a vírus következtében. Gyógyultan 1102-en távoztak a kórházból, az aktív fertőzöttek száma 1809 főre csökkent. Kórházban 688 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 431 főt a fővárosban, és 45-en vannak lélegeztetőgépen. Megállapította, hogy minden adat csökkenőben van, kivéve az összes regisztrált eset, de a növekedés visszaszorult. Nagyon kedvező képet mutatnak a szűrővizsgálatok és a járványügyi adatok is. Részletesen beszélt arról, hogy milyen szabályokat kell betartani a bölcsődei és óvodai ügyeleteken. Úgy véli, a gondozóknak nincs könnyű dolguk, mivel a gyerekeknek nagy a mozgásigénye. Hozzátette, hogy a gyerekek a járvány kezdete óta alig érintettek, nem jelentenek nagy kockázati csoportot a járvány szempontjából. Javasolta, hogy nagy csoportokat ne szervezzenek, de a játékra, mozgásra szükségük van. Megállapította, hogy a legfontosabb, hogy a gyerekeknek megtanítsák a személyi higiéniai szabályokat. Javasolta, hogy „aki már tud orrocskát fújni”, azt tanítsuk meg a zsebkendő használatára. Ismét beszélt a szellőztetésről. Javasolta, hogy a „nyunyókát”, amit a gyerek otthonról magával visz, érdemes gyakran fertőtleníteni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szülők csak egészséges gyerekeket vigyenek be az intézményekbe. Kiss Róbert alezredes elmondta, hogy újabb védőeszköz-szállítmány érkezett az országba, amelyet folyamatosan szállítanak a kórházakba, intézményekbe. A kórházparancsnokok ellenőrzik ezek felhasználását a kórházakban. Ma reggelig 535 hatósági karanténban lévő személy vállalta önkéntesen a karantén szabályainak elektronikus ellenőrzését. Összesen 11 053 házi karantén van az országban szerdán. Az elmúlt 24 órában 26 magatartásszegést tapasztaltak a rendőrök a karanténban lévőknél. A kijárási korlátozások betartását Budapesten és Pest megyében továbbra is ellenőrzik, emiatt egy nap alatt 55 feljelentést tettek.

Újságírói kérdések: Arra a kérdésre, hogy melyik krónikus betegség jelenti a legnagyobb kockázatot, Müller Cecília azt felelte, hogy a halálozási adatokat tekintve főként a légzőszervi betegségek jelentenek veszélyt, de a szív-és érrendszeri betegségek is kockázatot jelentenek. Hozzátette, hogy minden krónikus betegség kockázatnak minősül. Müller Cecília úgy véli, hogy a kötelező oltási rendszer miatt lehet magasabb a magyarok immunitási szintje a vírussal szemben. Az alacsony átfertőzöttség miatt esetleg veszélyesebb lehet-e a járvány második hulláma? Az országos tisztifőorvos azt felelte, hogy a PCR-tesztek csak a pillanatnyi állapotot mutatják, de azt nem, hogy mekkora az átvészeltség. Örömtelinek nevezte a mostani alacsony adatot, mert eszerint nincsenek nagy számban fertőzöttek, ami csökkenti a vírus átadásának esélyét. Arra a kérdésre, hogy meddig működnek a vidéki intézmények járványkórházakként, illetve a felszabadított kórházi ágyakat mikor lehet ismét igénybe venni, a tisztifőorvos azt felelte, hogy a folyamat már elindult. Az új fertőzötteket már Budapestre szállítják. Vidéken sokan csoportosulnak, de Müller Cecília felhívta a figyelmet arra, hogy a vírus nem tűnt el, és nem lehet tudni, hol jelenik meg újra. A vérplazma-terápiához a donoroknak gyógyult betegnek kell lenniük, és legalább két hete tünetmentesnek kell lenniük. A donorokra nézve a szabályok azonosak a véradás szabályaival. A koronavirusplazma.hu oldalon részletes információ található. A korai intézkedéseknek és a lakosság fegyelmezettségének köszönhetőek a kedvező szűrővizsgálati eredmények az országos tisztifőorvos szerint. Közös érdemnek nevezte, hogy sikerült a járványt féken tartani. Müller Cecília hangsúlyozta, hogy tilos koronavírus-tesztet árusítani az interneten, és nem javasolja, hogy online árusított tesztet vásároljunk. Azokat ugyanis nem házi használatra tervezték.