Tűz Csernobilban - Az ukrán elnök szerint minden tűzfészket felszámoltak

Nem kell lemondani a nyaralásról, de a vakáció más lesz, mint eddig.

Az Európai Unió belső határain bevezetett korlátozások fokozatos és egyeztetett enyhítését javasolja a tagállamoknak az EU Bizottsága a nyaralási idény beköszönte előtt. A testület ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a szigorítások feloldását mindenütt alapos vizsgálatoknak kell megelőzniük. A határnyitást azokban a régiókban kell kezdeni, amelyek járványügyi szempontból hasonló helyzetben vannak és kevésbé veszélyeztetettek, és amelyekben általában jelentős a határmenti személy- és járműforgalom. A korlátozások lépcsőzetes feloldása csak a távolságtartásra és a higiénére vonatkozó előírások betartása mellett lehetséges — hangsúlyozza az uniós testület. A tagállamok nem tehetnek különbséget az uniós állampolgárok között: ha egy-egy határszakaszon felhúzzák a sorompót, akkor minden, a határnyitás által érintett szomszédos országban élő EU-s polgár számára biztosítaniuk kell a szabad mozgást. Az uniós testület az idegenforgalmi szolgáltatások biztonságos és fokozatos újraindítására is lát lehetőséget, ha az iparág biztosítani tudja a vendégek és a személyzet egészségügyi ellátására vonatkozó előírásokat, köztük a megfelelő tesztelési kapacitást, valamint a fertőzések kialakulásának fokozott ellenőrzését és nyomon követését. A tagállamok már megállapodtak abban, hogy interoperábilissá teszik a koronavírus nyomon követésére alkalmas mobil alkalmazásokat. Az EU polgárainak — bárhol vannak és bármilyen applikációt használnak a közösség területén — megbízható értesítést kell kapniuk a lehetséges fertőzésveszélyről. Az Európai Bizottság szerdán iránymutatásokat fogadott el a légi, a vasúti és a vízi közlekedés fokozatos helyreállítására is. Ezekben kiemeli a védőfelszerelések használatára és a távolságtartásra vonatkozó szabályok betartásának a szükségességét. Brüsszel emellett azt ajánlja, hogy a szolgáltatók rendszeresen fertőtlenítsék a járműveiket, gondoskodjanak a lehetőleg természetes szellőzésükről és a fedélzeten egyelőre szüntessék be az ételek és italok árusítását. Az uniós testület emlékeztet rá, hogy a hatályos jogszabály szerint az utasok visszatérítésre jogosultak, ha a járataikat törölték. Ennek megfelelően a közlekedési társaságnak vagy meg kell térítenie a jegy árát, vagy új jegyet, illetve utazási utalványt kell biztosítania. A brüsszeli bizottság most azt javasolja a fogyasztóknak, hogy ha egy módjuk van rá, részesítsék előnyben az utalványt, elsősorban a járvány miatt nehéz helyzetbe került és likviditási gondokkal küzdő utazási irodák és légitársaságok érdekében. Az utalvány érvényességi ideje 12 hónap legyen és tulajdonosa kapjon garanciát arra, hogy a kibocsátó csődje esetén is a pénzéhez jut — áll a brüsszeli ajánlásokban.