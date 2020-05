Müller Cecília: A vidéki korlátok lazítása eddig nem eredményezett fertőzési többletet

Cikkünk folyamatosan frissül.

Újabb védőeszközök érkeznek a kórházakba és az idősotthonokba is - közölte Kiss Róbert alezredes az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Kiss Róbert beszélt a házi karantén önkéntes elektronikus ellenőrzéséről. Van viszont egy másik alkalmazás, a vírusradar, amely a kontaktuskutatást segíti. Ennek használata azt segít megállapítani, hogy a koronavírus-gyanús személy kivel találkozott az utóbbi két hétben. Az utóbbi 24 órában 641 karantént rendeltek el a hatóságok, így most összesen 11 084 házi karantén van az országban. Vidéken a magatartási szabályok betartását ellenőrzik, ott 66 alkalommal intézkedtek az elmúlt egy napon. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3380-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, így már 436 ember halt meg a fertőzés következtében. Gyógyultan 1169-en távoztak a kórházból, az aktív fertőzöttek száma jelenleg 1775. Megjegyezte, hogy a gyógyultak száma örvendetesen növekszik, miközben az új fertőzöttek és az újonnan elhunytak száma mérséklődik. Kórházban 658 koronavírusos beteget ápolnak és 49-en vannak lélegeztetőgépen. Ez azt jelenti, hogy a kórházban ápoltak száma is csökken. A laboratóriumi vizsgálatok száma jelentősen nőtt, így már több mint 123 ezer mintavétel történt a PCR-szabályok szerint. Közölte, hogy egy nyugvó szakaszba érkeztünk, a járvány mérséklődik Magyarországon. Folyamatosan követik az adatokat és a járvány dinamikát, de bizonyosan kijelenthető, hogy a vidéki lazítás nem eredményezett az elmúlt egy hétben fertőzési többletet. Minden jel arra mutat, hogy csökken a fertőzöttek száma, és a gyógyultak száma növekszik. Beszélt arról is, hogy a közeljövőben várhatóan változni fognak a munkakörülmények. Sokan dolgoztak home office-ban az elmúlt hetekben, és úgy véli, ez arra is lehetőséget adott, hogy a munkaadók átértékelje a munkavégzés feltételeit. Ez egy újfajta lehetőség a járványtól függetlenül, amelynek a tapasztalatait most tudjuk majd levonni. Azokra a munkahelyekről, ahol sokan tartózkodnak egy térben, különösen érdemes figyelni, de azt kérte Müller Cecília, hogy csak egészséges emberek menjenek be az ilyen munkahelyekre dolgozni. Hangsúlyozta hogy a közösségi távolságtartás ugyanolyan fontos, mint eddig, ezért a munkahelyen is tartani kell a másfél méteres távolságot. Javasolta a fertőtlenítőszerek további használatát, és a munkaeszközök, például klaviatúrák rendszeres fertőtlenítését.