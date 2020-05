Jogi segítséget kérhetnek, akiket rémhírterjesztés címén vegzál a rendőrség

Az országos tisztifőorvos szerint nyugvó szakaszba érkezett a járvány Magyarországon.

Újabb védőeszközök érkeznek a kórházakba és az idősotthonokba is - közölte Kiss Róbert alezredes az operatív törzs csütörtöki tájékoztatóján. Kiss Róbert beszélt a házi karantén önkéntes elektronikus ellenőrzéséről. Van viszont egy másik alkalmazás, a vírusradar, amely a kontaktuskutatást segíti. Ennek használata azt segít megállapítani, hogy a koronavírus-gyanús személy kivel találkozott az utóbbi két hétben. Az utóbbi 24 órában 641 karantént rendeltek el a hatóságok, így most összesen 11 084 házi karantén van az országban. Vidéken a magatartási szabályok betartását ellenőrzik, ott 66 alkalommal intézkedtek az elmúlt egy napon. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3380-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, így már 436 ember halt meg a fertőzés következtében. Gyógyultan 1169-en távoztak a kórházból, az aktív fertőzöttek száma jelenleg 1775. Megjegyezte, hogy a gyógyultak száma örvendetesen növekszik, miközben az új fertőzöttek és az újonnan elhunytak száma mérséklődik. Kórházban 658 koronavírusos beteget ápolnak és 49-en vannak lélegeztetőgépen. Ez azt jelenti, hogy a kórházban ápoltak száma is csökken. A laboratóriumi vizsgálatok száma jelentősen nőtt, így már több mint 123 ezer mintavétel történt a PCR-szabályok szerint. Közölte, hogy egy nyugvó szakaszba érkeztünk, a járvány mérséklődik Magyarországon. Folyamatosan követik az adatokat és a járvány dinamikát, de bizonyosan kijelenthető, hogy a vidéki lazítás nem eredményezett az elmúlt egy hétben fertőzési többletet. Minden jel arra mutat, hogy csökken a fertőzöttek száma, és a gyógyultak száma növekszik. Beszélt arról is, hogy a közeljövőben várhatóan változni fognak a munkakörülmények. Sokan dolgoztak home office-ban az elmúlt hetekben, és úgy véli, ez arra is lehetőséget adott, hogy a munkaadók átértékeljék a munkavégzés feltételeit. Ez egy újfajta lehetőség a járványtól függetlenül, amelynek a tapasztalatait most tudjuk majd levonni. Azokra a munkahelyekre, ahol sokan tartózkodnak egy térben, különösen érdemes figyelni, de azt kérte Müller Cecília, hogy csak egészséges emberek menjenek be az ilyen munkahelyekre dolgozni. Hangsúlyozta hogy a közösségi távolságtartás ugyanolyan fontos, mint eddig, ezért a munkahelyen is tartani kell a másfél méteres távolságot. Javasolta a fertőtlenítőszerek további használatát, és a munkaeszközök, például klaviatúrák rendszeres fertőtlenítését. Részletesen beszélt arról, hogy milyen higiéniai szabályokra érdemes figyelni a munkahelyeken.

Újságírói kérdések: A koronavirus.gov.hu oldalon közzétett fertőzöttségi térképről azt mondta Müller Cecília, hogy az mindig a jelenleg ismert adatokat mutatja. A térképen azért változnak időnként a megyénkénti adatok, mivel a kontaktuskutatás során többször kiderült, hogy egy fertőzött lakóhelye nem ott van, nem abban a megyében, ahol korábban hitték. Müller Cecília beszélt arról is, hogy sok szervet érinthet a fertőzés. A vérrögök akármelyik szervünkhöz eljutnak, és ott károsodást okozhatnak, akár maradandót is, bár elmondása szerint ez ritkán fordul elő. Ilyenkor jellemzően a tüdő kapacitása csökken némileg. Az országos tisztifőorvos érdeklődésre elmondta, hogy az UV-sugárzás fertőtlenítő hatással bír, így a napsütés inaktívvá teheti a vírusrészecskéket. Müller Cecília közölte, hogy 787 ember, vagyis az összes fertőzött 23 százaléka lakik idősotthonokban, és ugyanez az arány érvényes az elhunytak esetében is. Eddig az egészségügyi intézmények 45 részlegén jelent meg a vírus. Ez nem 45 intézményt, hanem ennyi osztályt jelent. Ezeket zárlat alatt tartják mindaddig, amíg nem minősülnek vírusmentesnek. Az összes fertőzött 13 százaléka egészségügyi dolgozó. Arra a kérdésre, hogy miért csökkentették a 11.és 12. héten elvégzett vizsgálatok számát utólag a Nemzeti Népegészségügyi Központ influenzajelentésében, Müller Cecília azt felelte, hogy ez egy adminisztratív probléma korrigálása volt, de csak a mintaszámot javították. Ennek oka, hogy az influenzatesztek száma között feltüntettek koronavírusos mintavételt is. Egy nap alatt 18 újabb betegnél mutatták ki igazoltan a fertőzést Zala megyében, ahol az országos tisztifőorvos közlése szerint 2 idősotthonban van jelen a vírus.