Akárcsak a nagy világválság idején: 25 százalékos munkanélküliség fenyegeti Amerikát

Tíz év alatt érheti el az Egyesült Államok a válság előtti foglalkoztatási szintet.

Az államnak az eddiginél is jobban be kellene szállnia a gazdaság megmentésére – idézi Jerome Powellt, az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve Board vezetőjét a hvg.hu . Donald Trump eddig 2200 milliárd dolláros mentőcsomagot osztott ki, de a szakértők szerint ennek kétszerese-háromszorosa kellene. Hiszen áprilisban már 14,7 százalékot ért el a munkanélküliségi mutató, miközben a járvány miatt továbbra is áll szinte az egész amerikai gazdaság. (Emlékeztetőül: 1933-ban 24,9 százalék volt a munkanélküliség az USA-ban.) A valós helyzet még rosszabb, hiszen a reális munkanélküliség számai tartalmazzák azt is, hogy hányan hagytak fel a munkahely kereséssel. Ez a mutató 22,8 százalék volt áprilisban. Mivel a gazdaság gyorsan nőhet, de a munkanélküliség csak lassan csökken, utóbbi tartósan magas marad - figyelmeztet a Goldman Sachs, amely szerint Kínában 80 millió munkanélküli okoz fejtörést a döntéshozóknak, míg jóslatuk szerint az USA-ban 10 év kell még ahhoz, hogy visszaálljon a válság előtti kedvező helyzet a munkaerőpiacon.