Magyarok Múzsa és Mucsa közt, avagy így ne legyünk agymosott zombik

A magyarok nem buták, de rengeteg a tudatlan ember, különösen a Fidesz-szavazók között – egyeztünk ki Kertész Balázs, alias Panamajack közgazdásszal, aki több országból is figyelte már hazája sorsának alakulását, és nézte eltérített menetelését Oroszország felé. De nem elnézte: a Diétás Magyar Múzsa oldal és egy közgazdaságtani alapozó kötet szerzőjeként is igyekszik tenni a kiműveltebb emberfőkért, mert ma még olykor az ellenzékiektől is égnek áll a haja.