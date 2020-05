Idegesítő libertariánus önjelölt bukkant fel az elnökségért folytatott küzdelemben

A fertőzésekről és halálesetekről szóló adatokat már két hete nem frissítették, karantén intézkedések híján a vírus szabadon terjed a kelet-afrikai országban.

Tömeges fertőzésekről, túlterhelt kórházakról és az éj leple alatt eltemetett halottak - aggodalomra keltő hírek érkeznek a Tanzániából. Az amerikai közrádiónak, az NPR-nak arról mesélt az ország legnagyobb városának, Dar es-Salaamnak az egyik lakója, hogy az orvosoknak és a nővéreknek nincs megfelelő védőfelszerelésük, ezért a koronavírusgyanús eseteket a kórházakban egyszerűen bezárják egy szobába és magukra hagyják. A férfi álnéven nyilatkozott, félve az esetleges retorzióktól, mivel már többeket letartóztattak amiért a járványról beszéltek. A közismert tanzániai ügyvédet, Albert Msandot például április 29-én állította elő a rendőrség, miután egy sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a koronavírus valódi veszélyt jelent az országra és arra kérte az újságírókat, hogy a valóságnak megfelelően tájékoztassanak a járványról. A The Citizen című helyi napilap arról számolt be, hogy az ügyben vádemelés várható, mivel a hatóságok álláspontja szerint ilyen kijelentéseket csak az illetékes kormányszervek tehetnek. A buldózernek is becézett John Magufuli tanzániai elnök és kabinetje viszont próbálja elbagatellizálni a koronavírus jelentette fenyegetést. Az első megbetegedést március közepén észlelték az országban és az egészségügyi minisztérium eleinte naponta friss adatokat közölt a járványhelyzet alakulásáról. A tárca azonban abbahagyta az esetszámok rendszeres közzétételét, miután Magufuli arra panaszkodott, hogy azok pánikot keltenek. A vegyész végzettségű államfő úgy véli, a hivatalos adatok túlbecsülik a járvány mértékét, mivel hibásak a külföldről kapott vírustesztek, nagy arányban fals pozitív eredményt adnak. Az elnök állításainak alátámasztására arról számolt be, hogy titokban állatokból, gyümölcsökből és motorolajból vett mintákat küldött a nemzeti laboratóriumban, a mit sem sejtő technikusok pedig egy papajánál, egy kecskénél és egy fürjnél is kimutatták a koronavírust. Magufuli erre hivatkozva le is váltotta a labor vezetőjét és vizsgálatot rendelt el. Mindeközben az egészségügyi minisztérium egyáltalán nem frissítette a statisztikákat, az utolsó két héttel ezelőtti adatok 480 fertőzésről és 16 áldozatról szóltak. Zitto Kabwe ellenzéki vezető szerint a megbetegedések száma ennek valójában a hétszerese lehet. A baloldali Szövetség a Változásért és Átláthatóságért elnöke az NPR-nak azt nyilatkozta, hogy az információt a kórházaktól szerezte, amelyek titokban nyilvántartást vezetnek a koronavírusos páciensekről. Kabwe szerint a hatóságok a haláleseteket is megpróbálják szőnyeg alá söpörni, a párt aktivistái ennek bizonyítására éjszakai temetéseket filmeztek le, melyek során a védőruhába öltözött koporsóvivők helyzeték végső nyughelyükre a halottakat. Az Egyesült Államok helyi nagykövetsége is úgy ítéli meg, hogy súlyosbodik a járvány. A külképviselet szerdán hivatalos figyelmeztetést adott ki a Tanzániában élő amerikaiaknak: maradjanak otthon, mert a jelek szerint exponenciális gyorsasággal terjed a vírus az országban, Dar es Salaamban rendkívül magas a fertőzésveszély, a kórházak pedig túlterheltek. A járvány lassulására esély sincsen, mivel Tanzániában egyáltalán nincsenek érvényben szigorú karantén intézkedések, az államfő pedig folyamatosan arra biztatja a lakosságot, hogy járjanak el dolgozni és menjenek rendszeresen templomba vagy a mecsetbe, mert az ima “képes legyőzni a vírust.” Magufuli valószínűleg azért is tartózkodik a gazdasági károkkal járó korlátozások bevezetésétől, nehogy megcsappanjon népszerűsége az idén esedékes parlamenti és elnökválasztások előtt. Azzal azonban látszólag nem számol, hogy mi lesz akkor, ha az afrikai kontinensen, először Tanzániában robban be igazán a világjárvány.