A járványhelyzetben fontos a stabilitás - ezért is küldött szét a kormány 1,2 milliárdot több baráti településnek

Nem mindenkinek kell csak saját zsebből védekeznie a járvány ellen: Kisvárda például közel 440 milliós mankót kapott.

438 millió forintot ebből Kisvárda kapta kötelező feladatainak ellátására -, de 371 millióval turbózták meg a szikszói iparterület fejlesztését és 291 milliós mentőövet kapott Ács városa, hogy rendezni tudja tartozásait. A kormányzati vezetőknek is van szíve: segítenek a bajban - főleg, ha a saját szövetségeikről van. szó. Ez derül ki abból a parlamenti levelezésből, amit Tordai Bence, a Párbeszéd politikusa folytatott Tállai András pénzügyminisztériumi államtitkárral. Tordai egy április 14-i kormányhatározatra kérdezett rá, ami azonnali hatállyal 1,2 milliárdos támogatást ítélt meg öt településnek is a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében. Mint arról korábban több portál is beszámolt, a legnagyobb összeget,

Tordai arra volt kíváncsi , hogy mi indokolta a támogatások megítélését, pontosan milyen összefüggés van a koronavírus-járvány és a juttatott pluszforrások között. A kérdés most is aktuális, hiszen az önkormányzatok zsebéből jelenleg óriási összegeket vesznek ki adóelvonások formájában, éppen a járvány elleni védekezésre hivatkozva – és éppen most akarják elvenni tőlük az ötmilliárdnál nagyobb ipari beruházásokat is, adóbevételekkel együtt. És itt jön Tállai emberséges, mértéktartó csütörtöki válasza

„A koronavírus-járvány okozta helyzetben különösen fontos az önkormányzatok pénzügyi stabilitásának megőrzése, az alapvető feladatot ellátó intézmények biztonságos üzemeltetése, illetve azon beruházások támogatása, amelyek eredményeként munkahelyek jönnek létre.”