Újabb enyhítésekről döntöttek a Nyugat-Balkánon

Észak-Macedóniában és Bosznia-Hercegovinában például megszűnt az idősek kijárási tilalma.

A nyugat-balkáni országok további korlátozó intézkedéseket vonnak vissza, amelyeket a koronavírus-járvány miatt vezettek be. Szerbiában egy nap alatt 10 295-ről 10 374-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A kormány visszavonta a szükségállapot kihirdetésekor bevezetett intézkedést, amely megtiltotta, hogy az országban tartózkodó menekültek szabadon mozoghassanak. Ez azt jelenti, hogy péntektől a befogadóközpontok ismét megnyílnak, a menekültek pedig ismét megjelenhetnek a határ menti településeken. Koszovóban az utóbbi 24 órában 927-ről 945-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A koszovói hatóságok nem engedélyezték, hogy szerb orvosok lépjenek be az ország területére, és ellássák az ott lakó szerb kisebbséget, mert az egészségügyi személyzet szerb dokumentumokkal rendelkezett, amelyet Pristina nem akar elismerni. Közben a március végi bizalmi szavazáson megbukott Albin Kurti miniszterelnök közölte, nem hajlandó távozni, kormánya a következő választásokig hivatalban marad. Észak-Macedóniában szerdáról csütörtökre 1694-ről 1723-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Az alkotmánybíróság ideiglenesen felfüggesztette a 18 éven aluliak és a 67 éven felüliek kijárási tilalmára vonatkozó kormányrendeletet. Amíg nem születik végleges döntés arról, alkotmányos döntés volt-e a két korcsoport szabad mozgását jelentős mértékben korlátozni, addig rájuk is az általános kijárási tilalom érvényes, vagyis mindennap 19 és 5 óra között tilos az utcára lépniük. A korábbi kormánydöntés értelmében a 67 év felettiek eddig mindennap 5 és 12 óra között, míg a 18 év alattiak 13 és 19 óra között hagyhatták el otthonaikat. Venko Filipce egészségügyi miniszter szerint Észak-Macedónia a koronavírus-járvány utolsó heteit éli. Montenegróban tíz napja nem regisztráltak új fertőzöttet. Az összes fertőzött száma 324, az aktív eseteké 6. A szerb ortodox hívek ismét utcára vonultak, hogy a két nappal korábban őrizetbe vett püspök szabadon bocsátását követeljék. A kormányfő szerint a tiltakozás az állam ellen irányul, és súlyosan megsérti a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott jogszabályokat. Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2181-ről 2218-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Az ország többségében szerbek lakta országrészének, a boszniai Szerb Köztársaságnak a kormánya úgy véli, itt az ideje visszavonni a szükségállapotot, az új fertőzöttek száma ugyanis napról napra csökken. A döntést az országrész parlamentjének is meg kell erősítenie, ezt követően pedig visszatérhet az élet a normális kerékvágásba. Az országrész vezetése arról is döntött, hogy felfüggeszti a 65 éven felüliekre vonatkozó teljes kijárási tilalmat, így az idősek majdnem két hónap után ismét elhagyhatják otthonaikat. Elmaradnak viszont az érettségi bankettek, a válságstáb úgy vélte, hogy az ünneplés lehetséges fertőzésveszéllyel járna, így az idei végzősök záróbuli nélkül fejezik be középiskolai tanulmányaikat. Az ország másik, többségében bosnyákok és horvátok lakta részében, a Bosznia-hercegovinai Föderációban is feloldották a 65 éven felüliek és a 18 éven aluliak kijárási tilalmát. Újra megkezdhetik működésüket a múzeumok, a mozik és a könyvtárak. Szlovéniában péntek reggel 1464 igazolt fertőzöttről tudnak, friss adatokat délután közölnek. Egy közvélemény-kutatás szerint a szlovénokat egyre kevésbé aggasztja a koronavírus-járvány, és egyre többen – a megkérdezettek 42 százaléka – gondolják, hogy az elővigyázatossági intézkedések túl szigorúak, míg 11 százalékuk szerint nem elég szigorúak. Egy március végén elvégzett felmérésben a válaszadóknak a 82 százaléka mondta, hogy aggasztja a járvány, most már csak 52 százaléka fejezte ki aggodalmát. Horvátországban 2221 a regisztrált fertőzöttek száma péntek reggel, friss adatokat délután közölnek. A horvát közegészségügyi intézet megfogalmazta a tengerben és a medencékben történő fürdőzésre vonatkozó ajánlásait. Ezek alapján a sós és az édesvizű fürdőhelyeken is száz négyzetméteren legfeljebb 15 ember tartózkodhat. Ezen kívül mindenkinek azt javasolják, hogy az üdülőhelyeken is tartsa be a legalább másfél méteres távolságot. A napozóágyakat naponta többször fertőtleníteni kell, és csak úgy szabad elhelyezni, hogy megfelelő távolságot biztosítson az emberek számára.