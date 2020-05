Csak kocsikázni akart állítása szerint az a jászapáti autótolvaj, aki ellopta vendéglátója kocsiját

Mellesleg ittasan, jogosítvány nélkül.

A 21 éves F. Ádám egy ismerősénél volt Jászapátin 2020. május 14-re virradóra. A házigazda által csak becenévről ismert férfi a reggeli órákban távozott a lakásból, és magával vitte a vendéglátója mobiltelefonját, a telefontokban tárolt készpénzét, a bankkártyáját, egy légpuskát, illetve a tulajdonos beleegyezése elvitte annak gépkocsiját is – számolt be róla a police.hu . A bejelentést követően, rövid időn belül a helyi körzeti megbízottak ellenőrizték a lopott autót vezető férfit. Az alkoholszonda pozitív értéket mutatott nála. A rendőrök azt is megállapították, hogy a 21 éves férfi úgy ült volán mögé, hogy jogosítványa sem volt. Az ellenőrzést követően elfogták és a Jászapáti Rendőrősre előállították F. Ádámot, akit gyanúsítottként kihallgattak. A járműben megtalálták az ellopott tárgyak egy részét, amiket a nyomozók lefoglaltak. F. Ádám a lopott pénzből szeszes italt vásárolt magának, amit el is fogyasztott. A Jászberényi Rendőrkapitányság nagyobb értékre egy vagy több közokirat, magánokirat, készpénz-helyettesítő fizetőeszköz egyidejű elvételével elkövetett lopás bűntett és járművezetés ittas állapotban vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást vele szemben.