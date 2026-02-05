Autót akart lopni, de az egyik kiszemelt járműben elaludt a pancser bűnöző

Szeretett volna kocsikázni egyet, ezért úgy döntött, elvisz egyet. Csak éppen egyet sem tudott elindítani, az utolsó próbálkozása során pedig elnyomta az álom. A rendőrök ébresztették fel.