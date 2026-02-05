Újszászig jutott vele, aztán a rendőrök elfogták.
Először azt mondta, egy ismerőse vezette a kocsit, és nem tudja, hová ment.
Ráadásul a zsaruk hamar a nyomukra akadtak.
Aztán annyira élvezte a vezetést, hogy egy hosszabb úton hajtott el és haza se ért éjfélig.
Gyorsan lekapcsolták a különös fiatalt.
Előbb a kisterherautó tulajdonosa, majd a rendőrök szegődtek a törvényszegések sorát elkövető fiatal nyomába.
Heves megyében sem unatkoztak a rendőrök az óév utolsó óráiban.
Lekötötte ugyanis, hogy a tulajdonosa hirtelen beült mellé és vissza akarta szerezni járművét.
Szeretett volna kocsikázni egyet, ezért úgy döntött, elvisz egyet. Csak éppen egyet sem tudott elindítani, az utolsó próbálkozása során pedig elnyomta az álom. A rendőrök ébresztették fel.
Szemtanú vezette nyomra a rendőröket.
Nem sokkal később balesetet okozott a lopott kocsival.
A kocsi már régóta az utcán parkolt, így a férfi megpróbálta eltakarítani azt.
Még a rendőröknek sem akart elsőre megállni.
Nyaralását töltötte a városban a férfi, a buli a rendőrkapitányságon ért véget.
Mellesleg ittasan, jogosítvány nélkül.
Az ügy több városra is kiterjed: Budapesten kívül Győrből, Mosonmagyaróvárról, Budaörsről és Székesfehérvárról is tulajdonítottak el járművet.
Haza akart jutni húsvétkor a lopott járművel a megfáradt gyalogos.
Azzal védekezett, hogy csak a tájban akart gyönyörködni.
Segédmunkásként dolgoztak a sértettnél.
A fiú még szilveszterkor, Alsó-Szászországban lopta el a terepjárót, és csak három nappal később fogták el.
Feltörte, de nem tudta beindítani a motort, ezután kezdett rombolni.
Talán csak a gyanúsított lepődött meg azon, hogy napokon belül elfogták a rendőrök.
A teljesen kiütött páros oszlopnak, fáknak is ütközött menekülés közben. Mindezt jogosítvány nélkül oldották meg.
Jármű önkényes elvétele bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak a balmazújvárosi rendőrök egy kerecsendi férfival szemben - írja a police.hu.
Az angyalföldi körzeti megbízott éppen szolgálatba indult, amikor felfigyelt egy férfira, aki Budapest X. kerületében éppen egy parkoló gépkocsit próbált feltörni – számolt be a police.hu.
Rejtélyes ügyben vették őrizetbe Tasnádi Pétert. A történet minden eleme talányos, nehezen érthető.
Jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett orgazdaság miatt nyomoz a rendőrség egy 32 éves Győr-Moson-Sopron megyei férfi ellen, akinek három megyében található ingatlanjaiban több tízezer darab autóalkatrészt találtak a rendőrök - jelentette be a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályvezetője.