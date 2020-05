Amikor tényleg jönnek a pomogácsok

Az összeesküvés-elméletek kicsit olyanok, mint az újonnan felbukkanó vírusok: kontrollálatlanul terjednek, és teli vannak ellentmondásokkal. A vírusokkal ellentétben azonban sohasem fognak tényekké avanzsálni. Merthogy alapvető lényegük, hogy sem nem cáfolhatók, sem nem bizonyíthatók. Elfogadásuk sokkal inkább a hit, mint a józan belátás kérdése.

„A világot elmebeteg, pedofil, emberevő, tömeggyilkos, kőgazdag, sá­tá­nista technokraták irányítják, akik számára pusztán a világhatalmi törekvéseik és a saját hedonista jólétük számít. Minden és mindenki, aki ezt veszélybe sodorhatja (akár csak a Föld túlhasználásával), az kiiktatandó, likvidálandó ellenség” – meséli Krisztián (aki persze nem Krisz­tián,­ de a többi nagyjából stimmel), akivel kutyasétáltatáskor szoktam összefutni. Egy fél éve veszítette el a zsebblökijét, újat még nem fogadott örökbe, de néha lejár sétaidőben a parkba, csak úgy, megszokás végett, és hogy beszélgessen a régi kutyás haverokkal. Amikor épp nem összeesküvés-elméleteket gyárt, akkor sikeres informatikus, neves hazai pénzintézeteknek fejleszt szoftvereket. Szóval, nem ab ovo agyatlan. Meggyőződése, hogy a járványt is ők robbantották ki, amit többek között azzal a nehezen vétózható érvvel támaszt alá, hogy feketén-fehéren ott áll a georgiai mesterséges Stone­henge kőtábláin (The Georgia Guidestone), az antikrisztrus tízparancsolatának első irányelveként, hogy „gondoskodj arról, hogy az emberiség 500 millió fő alatt maradjon, folyamatos egyensúlyban a természettel…”. Krisztián nem heves, nem villódzik a tekintete, nincs izgatottság a hangjában. Ő kérem, tényeket közöl, olyan megingathatatlan meggyőződéssel, mintha az aktuális időjárásról vagy egyjegyű számok matematikai műveleteiről beszélne. Sosem hord maszkot, merthogy szerinte nincs is vírus, ellenben már régen kész az „oltóanyag”, csak hát fel kell turbózni a félelemfaktort, hogy az emberek még fizetni is hajlandóak legyenek azért, hogy beadassák maguknak a „lassú halált okozó” vakcinát. „Elég csak megnézni – mondja –, hány gyereket nyomorított meg Bill Gates oltáskampánya Indiában és Afrikában. És hát a konteópápa David Icke is megmondta, hogy aki nem hal bele a szerinte nem létező Covid–19-be, azt majd jól kicsinálják az 5G-tornyok. No meg persze az oltóanyag, amibe talán még csipet is raknak.” Le is tiltotta a YouTube meg a Facebook a gyíkembereket leleplező, az ufóvallást antiszemita klisékkel fűszerező, minden mindennel összefüggő konteókat gyártó Icke csatornáit, Krisztián szerint egyértelműen azért, mert a megszólalásaira, az igazságra már több mint egymillióan voltak kíváncsiak. Ahogy győzködni próbál, Esterházy Péter egy gondolata jut eszembe a Hasnyálmirigynaplóból: „Egy igazán buta gondolat többnyire szinte eredeti már. Valami új, ami neked eszedbe se jutna. Épp az eszed takarja el azt a szép hülyeséget.”



Állogikus elmespekulációk

Nem Krisztián az egyetlen, aki meg van győződve róla, hogy a Covid–19-megbetegedéseket nem ví­rus, hanem a tesztüzemmódról las­sanként élesre váltó mobilhálózati technológia, az 5G bevezetése okozza. A spekulációgyártók elsőként arra hivatkoznak, hogy a járvány épp ott ütötte fel a fejét, ahol elsőként építették ki (több tucat másikkal együtt) az 5G-hálózatot, nevezetesen Vuhanban. Ráadásul a kínai kormány titkolózása, a vírussal kapcsolatos kutatások állami engedélyekhez kötése csak adja a lovat a konteóhívők alá. Az elmélet, mely szerint az 5G-frekvenciák minimum gyengítik az immunrendszert, villámsebesen terjedt szét a neten – még olyan, a közösségi tudatot könnyedén befolyásoló sztár, mint például Woody Harrelson is nyilvános Twitter-bejegyzésben fogalmazta meg ezzel kapcsolatos aggályait. John Cusack pedig egyenesen odáig merészkedett posztjában, hogy ma­ga a vírus terjed az 5G-s sugárzással. „A bizonytalanság béklyójába bilincselt emberek egy része kapva kap a végre tudom az igazságot illúzióján, és gondolkodás nélkül osztja meg a számára hiteles hírességek gondolatait” – magyarázza a jelenséget Kiss Kádár Dóra szociálpszichológus. Ugyanígy kering a közösségi médiában például egy tömegesen elhullott madarakról készült fotó is, melyen a képaláírás tanúsága szerint az 5G-tesztelés okozta a madarak halálát egy walesi kisvárosban, ám egy pár perces nyomozással könnyen kideríthető, hogy a képek egy hatalmas vihar után készültek Rómában. Azoknak az embereknek, akik hinni akarnak többek között az 5G-konteóban – folytatja a szakember –, ez csupán helyrajzi kérdés, és a lényegen semmit nem változtat, hol és miért hullottak halott madarak az égből. Paradox, amikor logikusnak beállított állogikus elmespekulációk adják az abszolút érzéseken alapuló reakciók motivációját. Jogos és életmentő önvédelemmel indokolva például olyan barbarizmust, mint amilyen a brit adótornyok megrongálása és felgyújtása.”



Most akkor van vagy nincs?

A már emlegetett konteógyáros, David Icke úgy okolja az 5G-t a járványért, hogy szerinte a Covid–19-tesztek puszta spekulációk. Elmélete szerint a vírus nem létezik, azért „kreálták” a járványt, hogy egy fiktív biológiai ellenség elvigye a balhét, és senkinek ne tűnjön fel, amikor az 5G bevezetését követően elkezdenek hullani az emberek, mint az ominózus madarak. Egy New York-i kórház sürgősségi intenzív osztályán dolgozó orvos videoüzenetét idézi, aki arról beszélt, hogy a hírek alapján tüdőgyulladásos betegekre számítottak, ehelyett a hozzájuk érkező koronavírus-fertőzöttek tüdeje egy magaslati betegségben szenvedő, oxigénhiányos szerv képét mutatja. Mintha kitették volna őket az Everest csúcsára, akklimatizáció nélkül. Icke teóriája szerint ilyet az 5G frekvenciatartományának felső határához közelítő 60 GHz-es sugárzás is okoz. Ahogy ő fogalmaz: „ha valakit megbombáznak 60 GHz-es frekvenciával, annak a sejtjei nem fognak tudni felvenni elegendő oxigént. Csak simán összeesik az utcán.” Bár Eric van Rongen, egy nemzetközi sugárzáskutató szervezet elnöke azt nyilatkozta, hogy nincs és nem is volt olyan kutatás, amely szerint az 5G bármilyen hatással lenne az immunrendszerre, a konteót minimum megkérdőjelezi többek között az a tény, hogy Iránban például, ahol több mint 100 ezer megbetegedést regisztráltak, tudomásunk szerint egyáltalán nincs 5G.

Ők a felelősök

Sokan a háttérhatalmak manipulációját sejtik a koronavírus-járvány mögött. Hogy kik azok, arra házi összeesküvés-elmélészünk, Krisztián is csak annyit mond, hogy „hát Ők”. A nagy Illuminátus tagjai. Persze Soros is benne van meg Angela Merkel. A magyar vonatkozásokat csak azért nem soroljuk, nehogy álhírterjesztéssel vádoljanak minket. Vagy Krisztiánt. Mindenesetre olyanok, mint Lázár Ervin pomogácsai. Valójában soha senki nem látta őket, azt mégis sokan tudják, mennyire fenyegetőek. A legtöbbször emlegetett, félhivatalosan a politikai harctéren is megjelenő elmélet egyébként az USA és Kína közötti erőfitogtatásból fakadó szándékosságról szól. Amerikában több lap, többek között a The Washington Times és a The Washington Post, illetve több politikai szereplő, egyebek mellett Tom Cotton szená­tor is utalt rá, hogy Kína szándékosan fejleszthette ki a Covid–19-et a vuhani virológiai laborban, ahol köztudomásúlag denevér-koronavírusokat is vizsgáltak. Kína felteszi a kezét és visszalő az Egyesült Államokra: Zshao Lidzsian, a kínai külügyminisztérium szóvivője egy Twitter-bejegyzésben egyenesen azzal vádolta az USA-t, hogy a vírust valójában az amerikai katonaság vitte Kínába. A saját bejáratú összeesküvés-elméletben sokan választ találtak a kérdéseikre. Egyesek azt is tudni vélik, hogy a tavalyi vuhani katonai világjátékokon fertőztek először ártatlan kínaiakat az amerikai „kamikázék”. A Nature Medicine májusi számában egy összefoglalást közölt az eddigi kutatási eredményekről, melyekből egyértelműen arra a következtetésre jutottak a szakemberek, a Tulane-i, a Sydneyi, az Edinborough-i és a Columbia Egyetem kutatói, hogy az új koronavírus természetes folyamatok eredménye. Persze ez még nem zárja ki azt, hogy a természetesen mutálódott vírus egy laboratóriumból került volna ki. Egy a The Washington Post által nyilvánosságra hozott dokumentum szerint a pekingi amerikai nagykövetség ellenőrei már akkor aggályaikat fogalmazták meg azzal kapcsolatban, hogy mennyire működik biztonságosan a laboratórium, amikor 2018-ban a Galveston Nemzeti Laboratórium és a Texasi Egyetem segédkutatókat küldött a vuhani laborba. Még Shi Zhengli, a kutatásokat végző kínai csoport virológusa, a SARS-járvány egyik szakértője – korábban évekig gyűjtött denevértrágya-mintákat barlangokban – is úgy nyilatkozott sokat sejtetően, hogy megkönnyebbült, amikor a genetikai szekvenálás kimutatta, a SARS–CoV–2 koronavírus nem egyezik meg az intézetben korábban mintába vett és vizsgált vírusok egyikével sem.