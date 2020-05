Európa legnagyobb tűzijátéka lesz a budapesti augusztus 20-án

„Az üzenetem azoknak, akik tudják magukról, hogy HIV-fertőzöttek, de nem szednek gyógyszert, hogy jöjjenek el, és ezzel mentsék meg saját, és mások életét is” – mondta Szlávik János. Vasárnap gyertyát gyújtanak a Szent László kórház kertjében az AIDS áldozataiért. Magyarországon évente több mint tucatnyian halnak bele a betegségbe.

Még egyetlen HIV fertőzött sem lett koronavírusos beteg Magyarországon – jelentette be Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézetének infektológus főorvosa azon az online sajtóbeszélgetésen, melyet AIDS-betegségben elhunytak májusi világnapja alkalmából hívtak össze pénteken. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint 2018-ban összesen 229, a tavalyi év első kilenc hónapjában pedig 169 új HIV-fertőzöttet regisztráltak Magyarországon. Tavalyelőtt 16 beteg halt meg AIDS-ben, és az is kiderül a statisztikákból, hogy 2019 első 9 hónapjában 12 áldozata volt a betegségnek. Az áldozatokról 1983 óta világszerte gyertyagyújtással emlékeznek meg május harmadik vasárnapján, idén május 17-én. A betegség hazai áldozataira emlékezve – a megfelelő óvintézkedések betartásával – a Szent László Kórház kertjében gyújtanak gyertyát. „Bár az AIDS krónikus betegség, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy azok a HIV-fertőzöttek, akiket időben diagnosztizáltak, és az előírásoknak megfelelően szedik az antiretrovirális gyógyszereket, nem tartoznak a koronavírus fertőzés szempontjából kiemelten kockázatos csoportokhoz”– mondta Szlávik János, hozzátette: azért, hogy ez így is maradjon, arra van szükség, hogy a COVID–19 járvány alatt is a HIV-fertőzéssel élők kövessék pontosan a terápiás útmutatást, illetve – ha még nem tették – késlekedés nélkül jelentkezzenek antiretrovirális kezelésre a jelenleg is nyitva tartó centrumokban. Kiderült az is, hogy nincs mitől félni, a szűrés anonim, akinél pedig diagnosztizálják a fertőzést, és a kezelés mellett dönt, térítésmentes terápiát kap. A főorvos becslése szerint hazánkban jelenleg 3000-4000 HIV-fertőzött él. A kezelésben nem részesülők többsége nem tud az érintettségéről, ezért szükséges a rendszeres tesztelés, különösen a kockázati csoportokban. Szlávik János beszélt arról is, hogy a rendszeres HIV-szűrés és a fertőzés korai felismerése fontos, mert akiket kezelnek és közben rendszeresen szedik a gyógyszereiket, azok a vírust sem adják tovább a partnereiknek, szemben azokkal akik nem kapnak terápiát. Azaz megfelelő orvosi felügyelet mellett a HIV-fertőzöttek szinte az egészségesekhez hasonló életet élhetnek. Az új, még hatékonyabb gyógyszerek egyre kevesebb mellékhatást okoznak, miközben a vírusszámot rendkívüli mértékben lecsökkentik. „Az üzenetem azoknak, akik tudják magukról, hogy HIV-fertőzöttek, de nem szednek gyógyszert, hogy jöjjenek el, és ezzel mentsék meg saját és mások életét is” – hangsúlyozta a főorvos. Szerinte több százan élhetnek Magyarországon olyanok, akik tudnak HIV-pozitív státuszukról, de a kezelést – valamilyen okból – még nem kezdték el. Nekik mindenképpen érdemes a lehető leghamarabb bejelentkezni akár a fővárosban, akár Miskolcon, Debrecenben vagy Pécsett centrumban, hogy elkezdhessék a gyógyszeres terápiát.