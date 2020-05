A sok vaddisznóval és a drága kerítéssel magyarázták a fairtást a kenesei református temetőben

Balatonkenesén focipályányi területet „tisztítottak meg”. Az értékesebb növényeket ugyan nem vágták ki, de nem is vigyáztak rájuk.

Focipályányi területen vágtak ki fákat a balatonkenesei református temetőben, szinte az összes növényzetet elpusztították – írta az Index egyik olvasójuk megkeresése nyomán. A tóparti településen a hét elején, éppen a május 10-i Madarak és fák napját követően szembesülhettek a látvánnyal a temetőbe kilátogatók. A terület egy része, eddig hatalmas fákkal, kis ösvényekkel volt teli, amik a régi, XIX. századi sírokat ölelték körül. A temető tulajdonosa, a Balatonkenesei Református Egyházközösség illetékese a portálnak azt mondta, hogy az érintett „gondozatlan, dzsumbujos területen” leginkább tűzifának sem jó bálványfák nőttek. – A területre betelepültek a vaddisznók, a sírokról kitúrták az összes hagymás virágot, és felforgattak mindent, a környékbeli lakók és a sírokat gondozók sokat panaszkodtak emiatt – indokolták. Ugyan eleinte a terület körbekerítését tervezték, de a legolcsóbb anyagok felhasználásával is 8 millió forintba került volna a művelet, ezért inkább „a terület megtisztítása” mellett döntöttek. A tulajdonosok korábban találtak egy fafeldolgozó céget, amely úgynevezett pelletet gyárt, s a faanyagért cserébe vállalták a fakivágást. Azt megelőzően azonban egy erdésszel megjelöltették az értékesebb növényeket, hogy azok megmaradhassanak. – A munkásokat februárra várták, de azok május elejére értek a temetőbe, ahol azonnal nekiestek a kizöldült fáknak, amelyeken már a madarak is fészket raktak. Ez már a reformátusoknak sem tetszett, de a társaság embereit ez nem érdekelte. Az értékesnek megjelölt fákat ugyan meghagyták, de a portál olvasójának fotóin látható egy megsértett kérgű és egy kidöntött akác is. Az Index szerint a favágó céget keresték, de nem érték el.