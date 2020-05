Elbocsátási hullám indulhat az építőiparban is

Ha nem mennek vissza a diákok, már júniusban el lehetne kezdeni felújítani az iskolaépületeket. Ez segíthetne az építőipari vállalkozásokon is, amelyeknek egyre kevesebb a megrendelése.

Jelentősebb létszámleépítések jöhetnek az építőiparban júniustól. A vállalkozások ugyanis csak május végéig tudják változatlan szinten fenntartani tevékenységüket, és ehhez már pénzügyi tartalékaikat is felhasználják – hívta fel a figyelmet az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ). Ennek oka, hogy a cégek megrendelésállománya tavaly májushoz képest mintegy 20 százalékkal esett vissza. Így a következő hónapban kénytelenek lesznek ehhez igazítani kapacitásaikat. Az elbocsátások már el is kezdődtek az ágazatban: a héten tovább növekedett az építőiparon belüli álláskeresők száma. Egyelőre azonban még minden, munkahelyét vesztő kolléga talál munkát más vállalkozásnál. Így jelenleg még a járványhelyzet előtti létszámot, mintegy 335 ezer főt foglalkoztat az ágazat – közölte a szakszövetség. A mikro- és kisvállalkozói körben ugyanakkor már a tervezés és kivitelezés területén is vannak kihasználatlan kapacitások, a legnagyobb gondot pedig a szerződésállomány nagyarányú visszaesése okozza. Tovább csökkent az építési-beruházási célú közbeszerzések száma, és sokkal kevesebb a kisebb értékű ajánlatkérés is, ami szűkíti a mikro- és kisvállalkozók munkalehetőségeit. Leginkább a települések építési-beruházási, karbantartási megbízásai hiányoznak. A magánmegrendelői körben is akadnak szép számmal olyan előkészített tervek, amelyeket nem indítanak el. Az építőipari cégek pénzügyi mozgástere így folyamatosan csökken. A vállalkozók abban reményednek, hogy a kijárási korlátozások feloldásával felgyorsulnak a megrendelések és a szerződéskötések. Így elsősorban a lakásfelújítások, karbantartási munkák növekedésére számítanak. Az ÉVOSZ mindezek kapcsán fontosnak tartja, hogy a kormány mielőbb hozzon döntést arról: zárva maradnak-e a tanév végig az óvodák és az iskolák, vagy sem. Amennyiben ugyanis az oktatási intézmények ebben a tanévben már nem fogadnak diákokat, a nyári felújítási, karbantartási munkákat már júniusban meg lehetne kezdeni.