Orbánnak nem kell az osztrák őszinteség

A miniszterelnök mintának nevezte Ausztria intézkedéseit, de épp az ellenkezőjét teszi Budapesttel, mint a jobboldali osztrák kormány az ellenzéki Béccsel.

„Michael Ludwig főpolgármester rendszeresen egyeztet videokonferencián Sebastian Kurz kancellárral, továbbá Rudolf Anschober szociális és egészségügyi miniszterrel. Az információcsere gyakorlott módon, profi szinten és a sürgősségre való tekintettel gyorsan zajlik” – ezt írta a bécsi városháza a Népszava kérdéseire. Válaszaikból ráadásul kiderül az is, hogy a gyakori Ludwig-Kurz egyeztetések csak a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen „alsóbb szinteken”, a város és a kormány tanácsnokai folyamatosan napi kapcsolatban állnak egymással. Vagyis a kommunikáció és az adatcsere annak ellenére is folyamatos Bécsben, hogy a fővárost Michael Ludwig szociáldemokrata főpolgármester vezeti, Sebastian Kurz kancellár pedig a jobboldali Osztrák Néppárt (ÖVP) színeiben kormányoz. A politika háttérbe szorítása már csak azért is figyelemre méltó, mert októberben helyi választások lesznek, és a Néppárt nagyon szeretné bevenni a „vörös Bécset”. Ehhez képest Budapesten Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester – ahogy arról többször írtunk – hetek óta hiába kéri a fővárosra vonatkozó részletes, alapvető járványügyi adatokat. És míg Bécs főpolgármestere rendszeresen személyesen egyeztet az osztrák kancellárral, addig Karácsony Gergely március eleje óta eddig kétszer találkozott Orbán Viktor kormányfővel, amikor egy-egy kormányülés vendége volt. Mindez azért is érdekes, mert a járvány kitörése óta Orbán Viktor többször elmondta, hogy mintaként tekintenek Ausztriára. Volt, hogy úgy fogalmazott: „Figyelni kell az osztrák lépéseket, és ami működik, azt át kell venni”. A jelek szerint a politikán felülkerekedő együttműködés, összefogás nem keltette fel a kormányfő figyelmét – pedig a bécsi városháza lapunknak küldött válaszából az derül ki, hogy nagyon is működőképesnek tartják a közös munkát. Példaként említették, hogy szakmai szinten orvosi kérdésekben a bécsi válságkezelő csoport az Egészségügyi Minisztériummal és a tartományok tisztifőorvosaival is rendszeresen egyeztet videókonferenciákon. „Itt az aktuális fejleményeket, új fejlesztéseket vitatják meg és országos szinten érvényes ajánlásokat fogalmaznak meg. Ezeknek az ajánlásoknak a megvalósítása pedig az országos egészségügyi hatóságok feladata” – írták. Logisztikai kérdésekben, például a védőfelszerelések elosztásában, kiszállításában Bécs az Egészségügyi Minisztérium mellett a Belügyminisztériummal is kapcsolatban áll. A kormány megbízásából a helyi Vöröskereszt felelős a védőfelszerelések beszerzéséért és elosztásáért. „A mindenkori készletekről, a szükséges új felszerelések beszerzéséről és elosztásáról együttműködve döntünk.” – írták. Érdemes megemlíteni azt is: egy osztrák állampolgár több járványügyi információt kap hazájáról, mint Budapest főpolgármesterének a rábízott városról. Az osztrák szaktárca honlapján tartományonként, járásonként és nagyobb városonként is közlik az adatokat, ráadásul nem csak az abszolút számokat, hanem a 100 ezer főre vetített értékeket is. Feltűnő különbség az is, hogy az osztrák központi honlapra nem kerülnek fel a kormánytagok nyilatkozatai. Más szempontból is teljesen eltérő az osztrák gyakorlat: ott Rudolf Anschober zölpárti egészségügyi miniszter, Karl Nehammer belügyminiszter (ÖVP) és Sebastian Kurz heti rendszerességgel válaszol az újságírók kérdéseire. Orbán Viktor ezt utoljára március 5.-én tette meg, Kásler Miklós egészségügyért is felelős miniszter pedig a legtöbb esetben a parlamentből is hiányzik, amikor ellenzéki képviselők kérdeznék.