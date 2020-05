Horvátország hamarosan megnyithatja határait a turisták előtt

Meghosszabbították a szükségállapotot Észak-Macedóniában, Szerbia pedig kötelezővé teheti a maszk- és a kesztyű viselését.

Szerbiában egy nap alatt 10 374-ről 10 438-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Szerbia sokat enyhített a koronavírus-járvány megfékezése érdekében korábban hozott szigorú intézkedéseken, ám ha az enyhítések miatt ismét elkezdene növekedni az újonnan regisztrált fertőzöttek száma, nem kizárható, hogy bizonyos intézkedéseket visszahoznak. A belgrádi sajtó értesülése szerint komoly lépés lehet, ha kötelezővé teszik a maszk és a kesztyű használatát, az előírás be nem tartása pedig komoly, akár 150 ezer dinárt (451,5 ezer forint) is kitevő pénzbüntetéssel járhat. Koszovóban az utóbbi 24 órában tízzel, 945-ről 955-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Hashim Thaci államfő kijelentette, senki nem tudhatja, hogyan dönt az alkotmánybíróság az új miniszterelnök kinevezéséről, de várja már a hónap végét, hogy kiderüljön, merre tud Pristina továbblépni. Albin Kurti kormányfő március végén bukott el a bizalmi szavazáson, az államfő pedig április végén bízott meg egy másik politikust a kormányalakítással, ám a távozó miniszterelnök alkotmánybírósághoz fordult, mert szerinte a tavalyi választás győztes pártjából, az általa vezetett Önrendelkezésből kellett volna új kormányfőt választani, ellenkező esetben előrehozott választásokat kell tartani. Az alkotmánybíróság május végéig felfüggesztette az új kormányfő kinevezésének folyamatát. Észak-Macedóniában péntekről szombatra 1723-ról 1740-re emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. Sztevo Pendarovszki államfő pénteken további 14 nappal meghosszabbította a szükségállapotot a nyugat-balkáni országban. A köztársasági elnök azt kérte a kormánytól, hogy fokozatosan enyhítsen a korlátozó intézkedéseken, hogy folytatódhasson a megszokott élet. Észak-Macedóniában március 18-án hirdettek szükségállapotot harminc napra, amit április 16-án meghosszabbítottak további 30 napra, ez szombaton járt le. Az államfő bejelentése azt jelenti, hogy a hónap végéig marad a rendkívüli jogrend Észak-Macedóniában. Montenegróban majdnem két hete stagnál a fertőzöttek száma, összesen 324 fertőzöttet vettek nyilvántartásba a járvány ideje alatt. Az aktív esetek száma szombaton 4 volt. Az Adria-parti államban pénteken megnyitottak a strandok, a vendéglátóhelyek és a bevásárlóközpontok, és a visszavonták az éjszakai kijárási tilalmat is. Bosznia-Hercegovinában egy nap alatt 2218-ról 2236-ra emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma. A hivatalos szervek szerint a járvány terjedésének megakadályozásában az országhatárokon végzett egészségügyi ellenőrzés segített a legtöbbet, hiszen így nem tudtak belépni Boszniába azok, akik koronavírus-fertőzés jelét mutatták, és nem tudtak másokat megfertőzni. A kialakított karanténok szintén sokat segítettek az átfertőződések megakadályozásában – közölték az ellenőrzőszervek. Éppen ezért ez utóbbi intézkedés további is érvényben marad, vagyis az országba lépőknek 14 napos otthoni elkülönítésben kell maradniuk. Szlovéniában szombatra 1464-ről eggyel, 1465-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A szlovén kormány engedélyezte az ötven fő alatt tömeges rendezvényeket, de csak abban az esetben, ha a résztvevők betartják a szükséges elővigyázatossági intézkedéseket. Olyan tömegrendezvényeket, például koncerteket vagy bulikat, ahol nem lehet biztosítani a szükséges távolságot, továbbra sem lehet tartani, és a sporteseményeken sem vehetnek részt nézők. Horvátországban eggyel, 2222-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma szombatra. Horvátország a koronavírus-járvány ellenére valószínűleg hamarosan megnyitja határait a turisták előtt, s mobiltelefonos alkalmazást vezet be beutazásuk meggyorsításának elősegítése érdekében. Zoran Milanovic horvát elnök közölte: országa minden turistát tárt karokkal vár az idén is.