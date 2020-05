Több kerületben is zavarossá válhat a víz

Nyomtalanul eltűnhet, de visszatérő vendég is lehet a koronavírus, csak reménykedni tudunk – üzente a járványügyi szakember, aki még egy kis kitartást kívánt a budapestieknek.

Hogy megy, vagy marad, arról nem tudunk biztosat – mondta a koronavírus-járványról Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa az Operatív Törzs szombati sajtótájékoztatóján. A Szent László kórház főorvosa szerint a pandémia nyomtalanul eltűnhet, mint ahogy egy másik típusú koronavírus-fertőzés tette 2003-van a Távol-Keleten, vagy olyan visszatérő vendég is lehet majd, mint az influenza, sőt, az sem kizárt, hogy a nyár sem állítja meg teljesen, és gócpontokban egész évben velünk maradhat.

Bár a járványgörbe jelenleg stabil, épp ezért fontos fenntartani a védelmi szabályokat – hangsúlyozta a járványügyi szakember, aki még egy kis kitartást kívánt a budapestieknek.

Akár őszre is elkészülhet a vakcina

Szlávik János ugyanakkor a remény fontosságát is hangsúlyozta: mint mondta, bíznak benne, hogy lesz hatékony védőoltás a vírus ellen – most is számtalan kísérlet zajlik, és becslések szerint ősszel, legkésőbb kora tavaszra elkészülhet a valóban eredményes vakcina; vannak szerek, amiket a kísérleti eljárás második szakaszában, egészséges önkénteseken tesztelnek. Bevált a betegek kezelésénél itthon a vérplazma-terápia is: a főorvos emlékeztetett, több betegen is segítettek a már felgyógyultak véréből kivont, és nekik beadott antitestek – és eredményesen tudják csillapítani a hosszú betegség során fellépő, életveszélyes immunviharokat, vagyis azokat a rohamokat, amikor a szervezet gyógyíthatatlan károkat tesz magában a vírussal harcolva. Szlávik felidézte, hogy már itthon is elérhető a Japánban kifejlesztett, valóban hatásos gyógyszer (sejthetőleg a favipiravirra utalt, amivel jó eredményekkel kezeltek már betegeket, de az Index cikke szerint születési rendellenességeket okozhat) és egy amerikai készítmény (ez pedig a remdesivir lehet).

Akik Müllert várták, azoknak csalódniuk kellett

Pest megyében hétfőig marad a szigorúbb korlátozás - a szerk.) Az enyhített vidéki szabályok megsértése miatt pedig 64 esetben intézkedtek a rendőrök és 24 főt jelentettek fel, illetve bírságoltak meg. Kiss hozzátette, a román hatóságok új protokollja miatt hat órás várakozás alakult ki a nagylaki határátkelőben a ki-és belépőoldalon is. A sajtótájékoztatón ezúttal nem vett részt Müller Cecília országos tiszti főorvos, így a neki szánt kérdéseket egy másik napon válaszolhatja meg az Operatív Törzs. Kiss Róbert rendőr alezredes a megszokott hatósági adatokat közölte – és felidézte, hogy milyen járványügyi szabályokra kell készülnie a vidékieknek május 18. után . A beszámoló szerint eddig 579-en használják a hatóság munkáját megkönnyítő karantén appot és egy nap alatt 30-an szegték meg a házi karantén szabályait. A szigorúbb kijárási korlátozásokat Pest megyében és Budapesten kérték számon: itt 361 esetben intézkedtek a rendőrök és 281 személyt figyelmeztettek, 89 főt megbírságoltak, 61 szabálysértő ellen feljelentést tettek () Az enyhített vidéki szabályok megsértése miatt pedig 64 esetben intézkedtek a rendőrök és 24 főt jelentettek fel, illetve bírságoltak meg. Kiss hozzátette, a román hatóságok új protokollja miatt hat órás várakozás alakult ki a nagylaki határátkelőben a ki-és belépőoldalon is.

A kormány ezúttal is önmagát dicsérte

A sajtótájékoztatón ezúttal Novák Katalin család-és ifjúságügyi államtitkár dicsérte a kormány intézkedéseit: mint mondta, jövő év január elsejétől kezdik utalni a 13. havi nyugdíjat, amit négy év alatt, fokozatosan növekvő összegben fizetnek majd ki – és végül a havi nyugdíj teljes összegét is elérheti kifizetés, ezzel pedig a korábbinál 150 ezer több jogosult kapja majd meg. Novák arról is beszélt, hogy elindítják a nyári gyerektáboroztatást – most dolgozzák ki az „ottalvós” táboroztatás feltételeit. Az államtitkár emlékeztetett rá, hogy a veszélyhelyzet alatt nem állítják le az amúgy kifutóban lévő családi támogatásokat (gyes, gyed, gyet, családi pótlék), és azok sem veszítik el ezeket támogatásokat, akik a járvány alatt és miatt váltak munkanélkülivé. Kitért többek között a hitelmoratórium felfüggesztésére és a diákhitel plusz hitelkeretének bővítésére. Azts hangsúlyozta, hogy a 66 napos járványidőszak alatt megfáradt szülőket is próbálják segíteni: a bölcsődékben, óvodákban, általános iskolákban a következő egy hónapban mindenütt biztosított a gyermekfelügyelet és a napi 4 vagy 3 étkezés. Ezzel együtt, csak a gyerekek 10 százalékát adják be a szülők továbbra is ilyen intézményekbe.