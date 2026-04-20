Komolyra vette a kutyapárt plakátját - Fenyeget a vízmű

Plakátjuk szövegezése teljes mértékben és komolyan alkalmas arra, hogy jelentősen negatív színben tüntesse fel a Fővárosi Vízmű Zrt. által nyújtott ivóvízszolgáltatást. Ezt írták a Magyar Kétfarkú Kutya Pártnak eljuttatott közleményükben, és itt még talán gondolhatnánk, hogy értik ők a viccet, és ugyanazzal a fegyverrel vágnak vissza; humorra humorral. A folytatás azonban kijózanító, szó sincs humorról, véresen komolyan vették. És kikérik maguknak. Sőt. Önök Társaságunk hírnevét kampányszövegükkel súlyosan megsértették. Emiatt azonnal jogi lépéseket kezdeményezünk.