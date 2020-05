Merkely szerint Budapest is készen áll egy fokozatos nyitásra

„Nem arról van szó, hogy itt az emberek fegyelmezetlenek, hanem nagy a népsűrűség, ezért a járványügyi intézkedések betartására még nagyobb figyelmet kell fordítani” – fogalmazott.



A szakembereket is megdöbbenti, milyen kevés koronavírus-fertőzött lehet Magyarországon – mondta az InfoRádiónak adott interjújában a Semmelweis Egyetem rektora. „8200 PCR-vizsgálatot követően összesen két pozitív esetet találtunk, az átfertőződés aránya a vizsgálatok keddi állása szerint 6 ezrelék körüli. Az adatok ebben a nagyságrendben vannak” – utalt arra, hogy a szombatig folytatódó szűrővizsgálatok hivatalos, pontosabb eredményét csak később tudják közölni, de lényegi változás már aligha lesz. Ez az eredmény márpedig

„alátámaszthatja az élet újraindulását Magyarországon”, egy kicsit szabadabban lehet, de azért óvatosan kell végezni a mindennapi tevékenységeket – tette hozzá Merkely Béla.

Arra a kérdésre, hogy minek tulajdoníthatók az eredmények, azt mondta, „jó kérdés”, de abban már biztos, hogy az elmúlt hónapokban, összesen nem volt több koronavírus-fertőzött Magyarországon, mint százezer, amivel a szakemberek is meglepetten szembesülhettek a héten körvonalazódott eredmények tükrében, ő maga is ennek a számnak a négy-ötszörösét várta. „Az okok között egyrészt a nagyon korai, jó döntéseket kell kiemelni, ugyanis időben, még a behurcolt esetek idején megtörténtek a szigorító intézkedések, a kijárási korlátozások és az iskolák, felsőoktatási intézmények bezárása, ezzel párhuzamosan a maszkhasználat kötelezővé tétele. Ez játszik a legnagyobb szerepet” – szögezte le az orvosegyetemi rektor, aki példát is hozott rá: egy erdőtüzet könnyebb eloltani, amíg még csak kevés fa ég. Szerinte a spanyol járvány tanulsága az, hogy milyen kicsi nüanszokon tudott múlni az, hogy a járvány mennyire lesz nagy, hányan kerülnek kórházba és mennyien halnak meg, de szerinte már kijelenthető, hogy a jó döntésekkel nagyon együttműködő lakosságnak is köszönhetően Magyarország legyőzte a járvány első hullámát, így pedig a második hullám legyőzésére is képes lehet. Mert hogy jönni fog: ha nem is a magánlakásokban, de az intézményekben – például idősotthonokban, hajléktalanszállókban – „továbbra is cirkulál a vírus”, ezért reméli, hogy a következő egy-két hónapban ezeken a helyeken is „nagyon nagy sikereket tudnak majd felmutatni”. A recept egyszerű: a fertőzötteket és a nem fertőzötteket el kell különíteni, fertőtleníteni kell, és egyszer csak jelentős mértékben csökken a vírushordozók száma.

„A legvalószínűbb, hogy ez a vírus is mutat szezonalitást, tehát én a tanévkezdéssel kapcsolatban aggódom egy kicsit. Éppen ezért a most folyó H-Uncover vizsgálat második részét valamikor szeptember közepén szeretnénk elindítani, így lesznek adatok arról, hogy mekkora a veszélye az október-novemberi hullámnak” – fogalmazott Merkely Béla.

Szerinte a második hullám nem lesz akkora, mint most, meglepni már nem fogja Európát és Magyarországot sem az ősz, de a vakcina kifejlesztésére, amellyel a leginkább veszélyeztetett populációt meg lehet védeni a vírusfertőzés súlyos következményeitől, az egész világ már nagyon vár. Budapesttel kapcsolatban azt mondta, szerinte egy fokozatos nyitásra a főváros is készen áll.



„Nem arról van szó, hogy itt az emberek fegyelmezetlenek, hanem nagy a népsűrűség, ezért a járványügyi intézkedések betartására még nagyobb figyelmet kell fordítani” – jelentette ki.

Azt gondolja, Budapest bebizonyította, hogy a saját maga és az ország érdekében is fegyelmezetten be tudja tartani a korlátozásokat. Most viszont eljött a lassú lazítás ideje, ideje kicsit kimenni a szabadba, élvezni a jó időt és a napsütést. A szabad levegőn való mozgás pedig az egészség megőrzése szempontjából fontos. Kiemelte ugyanakkor, hogy a megfelelő távolság megtartásával lehet mindezt tenni, zárt térben pedig mindenki viseljen maszkot. Úgy véli, a maszkviselés lesz valószínűleg a legutolsó eltörölhető járványügyi intézkedés, ez még sokáig velünk lesz a mindennapokban.