Párizs közelében fogták el a ruandai népirtás egyik gyanúsítottját

A most 84 éves Felicien Kabuga 26 évig volt szökésben.

Párizs közelében szombaton elfogták a ruandai népirtás egyik gyanúsítottját, Felicien Kabugát, akit azzal vádolnak, hogy pénzügyi támogatást nyújtott a mintegy 800 ezer ember életét kioltó hutu milíciáknak – közölte a francia igazságügyi minisztérium. A most 84 éves Kabuga 26 évig volt szökésben. A férfi első helyen szerepel a ruandai körözési listákon, és ötmillió dolláros (1,6 milliárd forintos) vérdíj van kitűzve fejére. Az igazságügyi tárca szerint Kabuga hamis személyazonossággal élt egy lakában Asnieres-Sur-Seine-ben. A csendőrség a kora reggeli órákban fogta el. A hutu üzletember olyan ruandai milíciáknak nyújtott pénzügyi támogatást, amelyek 800 ezer tuszival és mérsékelt hutuval végeztek mindössze száz nap leforgása alatt 1994-ben. Kabuga hatalmas mennyiségű macsétát és kapát vásárolt fel annak tudatában, hogy azokat gyilkosságra fogják felhasználni – írta egyik híroldalán az ENSZ. A világszervezet szerint emellett ő volt a hírhedt Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) rádióadó egyik társtulajdonosa. Ez a széles körben hallgatott hírforrás szólította fel a hutukat a tuszik kivégzésére, és gyűlöletkeltő adásaival jelentős szerepe volt a népirtás kirobbantásában. Kabuga azóta Németországban, Belgiumban, a Kongói Demokratikus Köztársaságban, Kenyában és Svájcban is élt – állt a francia igazságügyi minisztérium közleményében. A szökevény először a párizsi fellebbviteli bíróság, majd a hágai székhelyű nemzetközi bíróság elé kerül. Kabugát 1997-ben népirtással kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével vádolták meg a ruandai nemzetközi törvényszék előtt. A ruandai genocídiummal kapcsolatban két másik gyanúsítottat – Augustin Bizimanát és Protais Mpiranyát – továbbra is köröznek. „Felicien Kabuga mai letartóztatása emlékeztetőül szolgál, hogy a népirtás felelőseit akár 26 évvel a bűncselekmények elkövetése után is felelősségre vonhatják” – írta közleményében a ruandai nemzetközi törvényszék főügyésze, Serge Brammertz. Brammertz aláhúzta, hogy az elfogás a francia, amerikai, ruandai, belga, brit, német és holland bűnüldözési szervek együttműködésének köszönhető.