Többfelé esős lesz az éjszaka, de vasárnap újra kisüthet a nap

Frontális felhősáv éri el a Kárpát-medencét, és egyre többfelé alakul ki csapadék, ami vasárnap a keleti országrészben tart ki a legtovább – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az előrejelzés szerint éjszaka délnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, és egyre többfelé alakul ki eső, zápor, néhol az ég is döröghet. Vasárnap kezdetben erősen felhős, borult idő várható sokfelé csapadékkal. A délutáni órákra szakadozni kezd a felhőzet és kisüt a nap, amelyet már csak kevés gomolyfelhő zavarhat a frontális felhőzet elvonulta után. Egyre kevesebb helyen, inkább csak a keleti országrészben várható kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de az északi országrészben, illetve egy-egy erősebb záporgóc mentén erősödhet meg az északi, északnyugati szél. A zivatarok veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között várható, a tartósan borult, csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.