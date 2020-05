Több mint 4,6 millióan fertőződtek meg világszerte

A halálos áldozatok száma meghaladta a 311 ezret.

A világban 4 635 786-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 311 821, a gyógyultaké pedig 1 693 685 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli összesítése szerint. Egy nappal korábban 4 542 752 volt a regisztrált fertőzöttek száma, míg a halálos áldozatoké 307 696, a gyógyultaké pedig 1 637 068. A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek. A fertőzés 188 országban van jelen. A legtöbb halálos áldozata a SARS-CoV-2-vírus okozta Covid-19 nevű betegségnek az Egyesült Államokban van, ahol 1 467 884 az igazolt fertőzöttek, 88 754 a halálos áldozatok és 268 376 a gyógyultak száma. Oroszországban 272 043-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké 2537, a gyógyultaké pedig 63 166 volt. Az Egyesült Királyságban a fertőzöttek száma 241 461 volt, miközben 34 546-an haltak bele a betegségbe, és 1058-an gyógyultak ki belőle. Brazíliában az azonosított fertőzöttek száma 233 511-re emelkedett, a kórban 15 662-en haltak meg, és 89 672-en felgyógyultak. Spanyolországban 230 698 fertőzöttről, 27 563 halálos áldozatról és 146 446 gyógyultról tudni. Olaszországban a fertőzöttek száma 224 760, a halálos áldozatoké 31 763, és 122 810-en gyógyultak fel a Covid-19-ből. Franciaországban a szombat reggeli adatokhoz képest nem történt változás, továbbra is 179 630 fertőzöttről, 27 532 halálos áldozatról és 60 562 gyógyultról tudni. Németországban 175 752 a fertőzöttek száma, 7938 a halottaké és 152 600-an meggyógyultak. Törökországban átlépte a négyezret a halálesetek száma (4096), miközben 148 067 fertőzöttet regisztráltak eddig, a gyógyultak száma pedig 108 137. Iránban 118 392 fertőzöttről, 6937 halálesetről és 93 147 gyógyultról tudni. Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 84 044 esetet tartottak nyilván vasárnap reggel. Vasárnapra virradóan 1 új halálesetet jelentettek, így a halottak száma 4638, 79 293-an felépültek a betegségből. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.