Pintér szeme az egészségügyön

Hajrá, Budapest – így üzent Orbán Viktor a fővárosiaknak az újranyitás bejelentésekor. Utóbb kiderült: újabb bevételektől fosztják meg a kerületeket.

Minden épeszű önkormányzat tisztában van azzal, hogy a turizmus és vendéglátás nagyon sokat veszített a járvány időszakában. Sehol sem cél ezeknek a vállalkozásoknak az ellehetetlenítése, hiszen fontos szereplői a helyi gazdaságoknak. A legtöbb önkormányzat már a korlátozások idején több engedményt tett, például mérsékelte az üzlethelyiségek bérleti díját. Megkezdődött a közös gondolkodás az éttermek, cukrászdák teraszai után fizetendő közterülethasználati díjak mérsékléséről is. Felesleges volt ebbe a kormánynak hatalmi szóval beleszólni - állítja V. Naszályi Márta, I. kerületi polgármester. A szombaton kihirdetett Budapest újranyitásáról szóló kormányrendelet ugyanis megtiltja a fővárosi önkormányzatoknak, hogy közterülethasználati díjat szedjenek a vendéglátóipari egységek teraszai után szeptember elsejéig. A szubszidiaritás elve alapján a helyben keletkező problémákat helyben kell megoldani - magyarázza az ellenzéki politikus -, a kormány ezzel szemben mindent megpróbál centralizálni. Sorban vonja el a jogköröket és a forrásokat az önkormányzatoktól. Szerinte még így is az önkormányzatok végzik legjobban a dolgukat, amire kiváló példa a járvány kezelése, amelyben végig a fővárosi önkormányzatok jártak az élen, a kormány csak kullogott utánuk. A budavári testület vezetője szerint az újabb bevételelvonás is csak azt a célt szolgálja, hogy a kormány alkalmatlanná nyilváníthassa az önkormányzatokat és átvehesse az irányítást. A közterülethasználati díjak beszedésére vonatkozó korlátozás szerinte jól illeszkedik az ingyenes parkolásra, a gépjármű-, idegenforgalmi adó elvonásra vonatkozó állami sarcok sorába. Az I. kerület 300-400 millió forint kiesésre számít a közterületi díjak törlése miatt – mondja V. Naszályi Márta. A kevésbé tehetős önkormányzatok működését azonban lassan ellehetetleníti az állami elvonás. Ferencváros polgármestere, Baranyi Krisztina se érti, miért nem bízták a döntést a kerületekre. A IX. kerület a járványra tekintettel már május elején úgy döntött, hogy 80 százalékkal mérsékli a teraszok után fizetendő havi 6772 forint/négyzetméteres közterülethasználati díjat. Alapesetben tehát akár egyet is érthetnének a kormánnyal, ha az nem próbálna mindent hatalmi szóval rájuk oktrojálni. Ha nem éreznék minden intézkedés mögött a fojtogató elvonást. Az ingyenes parkolás és az adóelvonások együtt 3,5 milliárddal kurtították meg a kerületi költségvetést, amit tovább csökkentett a járványvédekezésre fordított százmilliós kiadás. A közterülefoglalási díjakból tavaly 60 millió forint bevételük származott. Ha az iparűzési adó visszaesése felszalad 30-40 százalékra, akkor a kerületrehabilitációs program, végső esetben a kötelező feladatok ellátása is veszélybe kerülhet. Egyelőre elég az önként vállalt kulturális és sport rendezvényekről és intézményi felújításokról lemondani. Az idegenforgalmi adó és a közterülethasználati díjak komoly tételt jelentenek a belvárosi V. és a VI. kerület költségvetésében is. Az idei V. kerületi díjszabás értelmében a teraszokért havonta és négyzetméterenként cirka 11 ezer forintot kellett fizetni a kiemelt, míg 7000 forintot az eldugottabb utcácskákban. Terézvárosban 5540-6640 forint volt a tarifa. A fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő kiemelt közterületeken havi 7600-9300 forintot kértek négyzetméterenként. Egy belvárosi étterem, cukrászda 20 négyzetméteres kiülős terasza alatti utcadarabért tehát egy nyári szezonban területtől, önkormányzattól függően 300-700 ezer forint közterülethasználati díjat szedtek be a belvárosi önkormányzatok. Így könnyen lehet, hogy visszafelé sül el a fegyver. Karácsony Gergely főpolgármester ugyanis még a kormányrendelet kihirdetése előtt arra bíztatta az önkormányzatokat, hogy minél nagyobb közteret engedjenek át a vendéglátóhelyeknek teraszok kialakításához a kötelező távolságtartás érdekében. Kérdés, mennyire hajlanak erre a tiltás után a kerületek. A fővárosi önkormányzatoknak egyébként időközben kiosztottak még egy pofont. A Semjén Zsolt-féle április elején benyújtott és nagy vihart kavart salátatörvényhez (Városliget, önkormányzati jogkörök átvétele, színházak felügyeleti rendszerének módosítása) a Parlament törvényalkotási bizottsága hozzábigyesztett egy módosító javaslatot, amelynek értelmében az augusztus 20-i ünnepségek okán a fővárosnak, illetve az érintett kerületi önkormányzatoknak ingyenesen át kell átengedniük augusztus 15. és 25. között a javaslatban meghatározott közterületeket (világörökségi területek, az Árpád-, Petőfi-, Rákóczi híd, valamint a Margitsziget és az Óbudai-sziget). Ráadásul az önkormányzatoknak ahhoz is engedélyt kell majd kérniük az ünnep állami szervezőjétől, hogy a többi területüket bérbe adhassák ez idő alatt. A hurok egyre jobban szorul a fővárosi önkormányzatok körül.