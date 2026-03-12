A 2019-ben meglévő 108 fekvőbeteg-intézményből 2035-re 70 maradt volna – derül ki a HVG által megszerzett dokumentumból.
Még mindig nem mondhatjuk, hogy az egészségügy összeomlott, de egyre jobban korrodálódik, az építmény recseg-ropog – állítja Balkányi László, aki gyakorló belgyógyászként, gasztroenterológusként kezdte pályáját, majd érdeklődése az egészségügyi rendszerek felé fordult, hosszú évekig dolgozott az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központban, és most orvosi tudásmérnöknek tartja magát.
A találkozóra azután került sor, hogy a Magyar Orvosi Kamara kedden közleményben jelezte, „nem hagyják szó nélkül” az egészségügyi reform újabb tervezett rendeleteit.
Se az embereken, se az egészségügyi kormányzaton nem változtatott érdemben a világjárvány. Az embereknek még lehet módja a korrekcióra, mert a Covid biztosan velünk marad, a kormányzatnak viszont biztosan lépnie kell, mert ha összeomlás nem fenyeget is, az elgyengülés folyamatos. Ehhez képest a válságos helyzetre tűzoltó-intézkedésekkel reagálnak. Balkányi László emellett arról is beszélt lapunknak, hogy Konszenzus az Egészségért Kör (KEKSZ) reformjavaslataira a politika egyelőre nem vevő, de a munka során kiderült, hogy szakpolitikák szintjén van kormányképesség az ellenzékben. A belgyógyász járványszakértő a budapesti Margit Kórháztól a stockholmi Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központig (ECDC) ívelő pályája során az egészségügyi informatikában is elmélyült, de a leggyakrabban – értelemszerűen – a járványról kérdezik.
A köztestület csütörtökön tette közzé véleményét, miután szerdán Takács Péter személyesen is egyeztetett a MOK vezetőivel.
Ajánlást készített a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Pintér Sándor belügyminiszter kérésére a hazai egészségügy problémáinak orvoslására. Nyolc oldalas levelükben átgondolt „mesterterv” készítésére biztatják a minisztert.
Csak akkor foglalkoznak vele, ha nagyon ég a ház - véli Sinkó Eszter közgazdász.
Tíz évre titkosították a Belügyminisztérium által megrendelt, közpénzből kifizetett dokumentumot.
Sorra vizitálnak a belügyminiszternél az ágazat meghatározó szereplői, szaktekintélyei, mindez aligha független a készülő átalakításoktól – értesült lapunk.
A Fehér Ház próbálja megmenteni a washingtoni képviselőházban kidolgozott egészségügyi reformtervet, amely az előző elnök, Barack Obama egészségbiztosítási törvényét, az Obamacare-t akarja visszavonni és új rendszerrel helyettesíteni. Mike Pence alelnök és Tom Price egészségügyi miniszter kétségbevonta a kongresszus költségvetési hivatalának (CBO) frissen nyilvánosságra hozott elemzésének megállapításait.
Az egészségügyi átfogó reformjára a rendszerváltás eddig egyetlen kormányzata sem vállalkozott. Az ellátórendszerek reformja nagyobb lélegzetű vállalkozás annál, hogy egyetlen kormányzati ciklus elegendő volna egy ilyen program véghezviteléhez, s kizárólag akkor kecsegtetne sikerrel, ha az intézkedések mögött olyan politikai megegyezést lehetne felsorakoztatni, amelyet nemcsak a pillanatnyilag hatalomban lévők, hanem az ellenzék is támogat. Az Orbán-kormány államtitkári szintre lefokozott apparátusa az elmúlt években megannyi kisebb-nagyobb korrekcióval próbálkozott, de érdemi előrelépést nem sikerült elérniük. Most éppen a kórházak pénzügyi gazdálkodását vonják el az intézményvezetőktől és teszik át egy állami intézményfenntartó szervezethez.
A Lehet Más a Politika (LMP) arra szólítja fel a kormányt, hogy végre kezdjen neki az egészségügy reformjának, és ne meneküljön a nyilvánvalóan politikai kockázatot rejtő intézkedésektől.
Teljesítették 2014 novemberi választási ígéretüket a kongresszusi republikánusok, a washingtoni szenátus után a képviselőház is megszavazta Barack Obama egészségügyi reformtörvényének visszavonatását. A képviselőházban 240 igen, 181 nem szavazattal fogadták el a törvényjavaslatot, a száz tagú szenátusban még decemberben 52 igen, 47 nem szavazattal ment át a határozat. A dolog egyetlen szépséghibája, hogy semmi esélyük a sikerre. Barack Obama egészen biztosan megvétózza az asztalára kerülő törvényt, s a kongresszus egyik házában sem lesz elég szavazat ahhoz, hogy az elnöki vétót semlegesítsék.
Évek óta téma Oroszországban a népesség csökkenése, ami különösen a Szovjetunió felbomlása után vált drámaivá. Csak 1994 és 2008 között hatmilliós veszteséget könyvelhettek el annak ellenére, hogy igen nagy volt a volt szovjet köztársaságokból bevándorlók száma. Bár ez a tendencia különösen Putyin elnökségének időszakában megfordult, a lakosságot ma is sújtja számos olyan betegség és baj, amelynek meglétében felelőssége van az egészségügynek.
Az amerikai képviselőházi republikánusok keresetet nyújtottak be Barack Obama egészségügyi reformjának végrehajtásával kapcsolatban - közölte pénteken Washingtonban John Boehner házelnök, aki fellépést helyezett kilátásba az elnök bevándorlásügyi rendeletével szemben is.
Tovább élesedett az ellentét a republikánusok és Barack Obama elnök között, miután a washingtoni képviselőházban a republikánus többség szokatlan határozatot fogadott el: bírósági eljárást kezdeményez az elnökkel szemben.
Lemondott Barack Obama egészségügyi minisztere. Kathleen Sebelius személyesen vállalta a felelősséget az Obamacare bevezetésének technikai hibáiért.
Barack Obama elnök egészségügyi reformcsomagját felülbíráló törvénytervezetet fogadott el pénteken a republikánus többségű amerikai képviselőház.
Hősként fogadták odahaza Houstonban a Washingtonban hirtelen kétes hírnevet szerzett Ted Cruz szenátort. A teadélután mozgalom többszáz híve vonult ki fogadására. Pedig a texasi republikánus politikust szidták talán legtöbben az elmúlt hetekben az amerikaiak, őt tették főként felelőssé a kormányzat két hetes megbénításáért. Az újonc szenátor kockázatos játszmát vívott, de a számítása akár még be is válhat. Országszerte megismerték a nevét, s ez már fél győzelem, ha 2016-ban harcba akarna szállni a Fehér Házért.
Barack Obama amerikai elnök kedden felszólította a republikánus többségű képviselőházat, hogy az átmeneti költségvetés megszavazásával szüntesse meg a szövetségi kormányzat bénultságát, valamint hagyja jóvá az adósságplafon emelését is.