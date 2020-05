Már több mint kilencezer ember halt meg a járvány miatt Belgiumban

Cáfolták, hogy az osztrák-szlovák határ megnyitására készülnének.

Szlovákiában fenn kell tartani a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorú utazási korlátozásokat és határellenőrzéseket, még akkor is, ha más európai országok már fokozatosan úja meg akarják nyitni a határaikat – jelezte a szlovák kormány vasárnap. Nagyon reménykeltő a helyzet a korlátozások jelentős lazítása szempontjából, de a lezárt határok jelentette védőfal kapcsán nagyon óvatosnak kell lennünk – írta Igor Matovic szlovák kormányfő a Facebook-oldalán. A szlovák hatóságok szombat este cáfolták, hogy az osztrák-szlovák határ megnyitására készülnének, miután az ORF osztrák televízió híradásában tévesen azt állította: Szlovákia és Csehország egyoldalúan megnyitja az osztrák határszakaszát, miután Ausztria bejelentést tett a határellenőrzések enyhítéséről. Ausztria Németországgal és Svájccal már megegyezett arról, hogy enyhíti az ellenőrzéseket közös határszakaszukon, és hasonló lépéseket kezdeményezett más olyan szomszédos országokkal, amelyekben – például Szlovákiában és Csehországban – alacsony a fertőzöttség aránya. Szlovákiában kevesebb mint 1500 fertőzöttet diagnosztizáltak, és 28 ember halt bele a koronavírus okozta betegségbe. Ezeket a kedvező adatokat a szlovák kormány a radikálisan szigorú járványellenes óvintézkedéseknek tudja be, és ezért továbbra is ragaszkodik az ország elszigeteléséhez.