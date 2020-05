Kásler Miklóst kereste az ellenzék a parlamentben

Mérsékelt növekedést mutat a járványgörbe, óvatosnak kell lennünk – figyelmeztet az országos tiszti főorvos.

Javuló és romló tendenciákról egyaránt beszélt Müller Cecília az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján: a tiszti főorvos emlékeztetett rá, hogy 11 újabb halálos áldozata van a koronavírus-fertőzésnek, ami kiugró szám a vasárnapi 3 elhunythoz képest. A szakértő azt is hangsúlyozta, hogy a jelenlegi 462 áldozat jellemzően más krónikus betegségektől is szenvedett, és 60 évnél idősebbek voltak.



Müller Cecília arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt egy-két napban mérsékelten emelkedett a fertőzések száma, ezért mindenkinek óvatosnak kell lennie – törekednünk kell arra, hogy kedvező adatokat mutasson a járványgörbe.

Jó adat viszont, hogy míg korábban aktív fertőzöttek fele szorult kórházi ellátásra, ez az arány már a harmadára esett vissza: az 1673 aktív esetből jelenleg 568 személyt kezelnek kórházban, közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen. Gyógyultan pedig 1400-an távozhattak az intézményekből.

Müller beszámolójában az is újszerű volt, hogy nem kezelte tömbösítve a Pest megyei és budapesti fertőzési adatokat,

így az is kiderülhetett, hogy az aktív esetek 45 százaléka (785 beteg) fővárosi és 55 százaléka (915 beteg) vidéki – utóbbi adathoz a tiszti főorvos már hozzászámolta Pest megyét is.

Visszaadják a kórházi ágyak harmadát

Elmondása szerint jelenleg 100 ezer magyar lakosra 36,2 koronavírusos beteg jutna az átlagolás szerint – Budapesten ez az adat átlagosan 95 fő, Fejér megyében 85,9 Pest megyében viszont 37,2. Az országos tiszti főorvos hangsúlyozta: a járvány miatt lefoglalt kórházi ágyak harmadát visszaadják az elektív műtétekre váróknak – és fokozatosan visszavezetik a krónikus és a kúraszerű ellátásokat, valamint a nem népegészségügyi célú szűréseket is. Hozzátette, korábban 3000 ágyat adtak vissza az akut műtétek elvégzéséhez – korábban arról beszélt, hogy senkit sem küldtek haza a kórházakból, akiknek ebből maradandó egészségügyi károsodása lenne. A tiszti főorvos a WHO-hoz hasonlóan reális veszélynek tartotta járvány második, téli visszatérését is – és hozzátette, hogy erre készülni kell, ezért az intenzív terápiás ágyak egy részét továbbra is elkülönítik erre célra.

A napközis táborok megnyithatnak, az ottalvósokra még várni kell

Müller a nyári táboroztatásra is kitért: mint elmondta, első körben a főként helyben élő gyerek által preferált napközis táborokat indítják újra, az ottalvós táborok engedélyezésén (ide az egész ország területéről érkezhetnek táborozók) még dolgoznak. A gyereküket táborba küldő szülőknek ugyanakkor igazolást kell írniuk arról, hogy a kicsit egészségesen küldték el a rendezvényre. A táborok rendezőinek szigorú biztonsági előírásokat kell betartaniuk: minden 20 főre mosdóhelyiséget kell biztosítsanak a fedett táborhelyszíneken, 300 fő felett állandó helyi orvosi ügyeletet kell tartsanak – a táborban megbetegedő gyerekeket pedig el kell különíteniük.

Fertőzött kórházi dolgozók? A helyzet nem jó, de nem is tragikus

Újságírói kérdésre Müller elmondta, az aktív fertőzöttek között jelenleg 264 egészségügyi dolgozó van, és összesen 500 ilyen koronavírusos betegről tudnak. Müller szerint ezt 14 százalékos pozitivitást jelent, ami nemzetközi szinten átlagosnak mondható szerinte.



A felvetésre, hogy a mennyivel nőhetett a vidéki fertőzések száma a helyi korlátozások május 4-i eltörlése után, a tiszti főorvos nem válaszolt: ehelyett azt mondta, hogy a járványügyi lépések eredményére két hétig várni kell, hiszen ennyi lehet a koronavírus-fertőzés maximális lappangási ideje. A május 4-i vidéki nyitás óta nem mellesleg pont ennyi idő, két hét telt el.

Nem büntetni akartak, mégis úgy alakultak a számok

A sajtótájékoztatón Kiss Róbert alezredes az elmúlt mintegy két hónap rendészeti adatait összegezte: mint mondta, március 28, a kijárási korlátozások bevezetése óta a rendőrök összesen 51382 szabálysértési ügyben jártak el, ebből 26755 figyelmeztetéssel 13132 helyszíni bírsággal, és 11495 feljelentéssel zárult. Bár az intézkedések bevezetésekor a rendőrség hangsúlyozta, hogy segítő, empatikus, lojális módon ellenőrzizik majd a szabályok betartását – a hatósági eljárások közel fele mégis komolyabb szankciókkal zárult. Kiss ugyanakkor most is azt mondta, hogy a rendőrség elsősorban nem büntetni szeretne, a cél az, hogy a lakosság saját akaratából kövesse a járványügyi szabályokat – azaz tartsa másfél méteres védőtávolságot, üzletekben és tömegközlekedésen pedig viseljen orrot-szájat eltakaró maszkot vagy sálat.

Kampányoltak az időseknek is

Az operatív törzs eseményén vendégszereplőként jelent meg Fónagy János államtitkár is, aki a rezsiutalványokról beszélt – mint emlékeztetett rá, május végéig jár le a tavaly kiadott utalványok érvényessége, addig lehet beváltani ezeket a villany- vagy gázszámla fizetésekor. Egyúttal a 13. havi nyugdíj jövő 2021-től tervezett, négy év alatti fokozatos bevezetésére is emlékeztetett, hangsúlyozva, hogy a kormánynak mennyire fontos az idősek védelme.