A Bajcsy-Zsilinszky Kórházzal szorongatták meg Káslert

Varga Judit igazságügyi miniszternek is válaszolnia kellett az ellenzék felvetéseire az Országgyűlésben, és elárulta, hogy Kövér házelnök a tisztelet hangján beszélt a nőkről.

Korózs Lajos és Bangóné Borbély Ildikó szocialista képviselők Kásler Miklóst kérdezték a fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórházban tapasztalható állapotokról. Mint lapunk elsőként megírta, az intézményben majdnem minden harmadik koronavírus fertőzött meghalt, az egészségügyi személyzet részére nincs elég védőfelszerelés, a betegeket gipszkarton fallal izolálják. A Bajcsy-Zsilinszky Kórházba a fővárosi fenntartású Pesti Úti Idősek Otthonából is nagy számban kerültek betegek. Korózs Lajos arról faggatta az EMMI minisztert, mit akar tenni a tarthatatlan állapotok felszámolására. Kásler Miklós válaszában tagadta, hogy megengedhetetlen állapotok uralkodnának a kórházban és arról beszélt, hogy a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban 24 egészségügyi dolgozó koronavírus tesztje lett pozitív, de valamennyien tünetmentesek vagy enyhe tüneteik vannak, a kontaktkutatások pedig azt mutatták, nincs kapcsolat a kórház és a Pesti Úti Idősek otthona között. Majd azt mondta, a fővárosi fenntartású idősotthonban minden tizedik lakó megfertőződött és a betegségben elhunytak hatoda ebben az idősotthonban élt. Bangóné Borbély Ildikó Müller Cecília egy korábbi levelét idézte, amelyben szerinte az országos tisztifőorvos nem zárta ki, hogy akár a Pesti út is lehetett a kórházi fertőzés forrása. Kásler Miklós szerint a képviselő félremagyarázza Müller Cecília szavait. Ezt megelőzően Varga-Damm Andrea jobbikos képviselő Varga Juditot kérdezte arról, hogy milyen lépéseket akar tenni az igazságügyi miniszter a családon belüli erőszak áldozatainak védelmére, hiszen ez a munkaköri leírásában is szerepel és mit gondol Kövér László korábbi nyilatkozatáról a „2-essel kezdődő személyi számú képviselőkről”. Varga Judit válaszában azt mondta, az ellenzék csak pártpolitikai célokra használja a családon belüli erőszak áldozatainak ügyét, Kövér László pedig a tisztelet hangján beszélt a nőkről. Majd felidézte, hogy egy állítólagos uszító jobbikos honlapon folyamatosan uszítanak ellene és nőiességében gyalázzák. Válaszában Potocskáné Kőrösi Andrea, a Jobbik másik női képviselője azt mondta, a nevezett oldal egy „fake news oldal”, amit éppen a Fidesz támogatói hoztak létre.