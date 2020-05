Pár nappal a határnyitás után már szigorította is a beutazás feltételeit Szlovénia

Csak azon országok állampolgárai léphetik át a szlovén határt korlátozás nélkül, amelyekkel kétoldalú technikai megállapodást kötött Ljubljana vagy EU-szinten általános megállapodás született róla.

Szlovénia a pénteki határnyitást követően vasárnap este szigorított a beutazás szabályain - írta a helyi sajtó hétfőn.

A korábbi kormányrendelet szerint az Európai Unió állampolgárai nem minden, de sok átkelőnél újra beléphettek az országba, és nem kellett betartaniuk az addigi előírást, a belépés utáni hétnapos karantént.

A kormány vasárnap este telefonos ülésén módosította ezt a rendeletet.

Csak azon schengeni övezethez tartozó országok és az Európai Unió állampolgárai léphetik át korlátozások nélkül a szlovén határt, amelyekkel kétoldalú technikai megállapodást kötött Ljubljana vagy EU-szinten általános megállapodás született róla.

Ezen országok listáját folyamatos frissíti és hétfőtől közlik a külügyminisztérium, valamint a közegészségügyi intézet honlapján. Az unión kívüli országokból érkezőknek ezután is két hétre karanténba kell vonulniuk, ez alól csak kevés kivétel van. Nem kell például karanténba vonulnia azoknak a nem uniós állampolgárnak, akik egy nap alatt átutaznak Szlovénián. A válságkabinet hétfői közlése szerint a szlovén állampolgárok - Horvátország kivitelével - továbbra is csak üzleti, egészségügyi vagy családi okok miatt utazhatnak más országokba. Szlovéniában az elmúlt 24 órában nem regisztráltak egyetlen koronavírus-fertőzést sem, és senki nem hunyt el a Covid-19 betegség következtében. Az ismert fertőzöttek száma 1466, a járvány halálos áldozatainak száma 104. A járvány megjelenése óta a kétmillió lakosú országban közel 70 ezer tesztet végeztek. A diagnosztizált betegek közül 25-en vannak kórházban, közülük ötöt ápolnak intenzív osztályon. Az országban hétfőtől szigorú óvintézkedések mellett kinyithattak a bevásárlóközpontok, a szálláshelyek, a kávézók és éttermek, továbbá egyes középfokú szakiskolák, az autósiskolák, az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatos osztályai, valamint a kollégiumok. A szomszédos Horvátországban egy nap alatt kettővel - kettővel kevesebbel, mint egy nappal korábban - 2228-ra nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban senki nem hunyt el a Covid-19 betegség következtében, a járvány halálos áldozatainak száma így 95 maradt. Az első fertőzés közel három hónappal ezelőtti megjelenése óta 1946 beteget nyilvánítottak gyógyultnak. Jelenleg 122 beteget kezelnek kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. A négymilliós országban eddig 54 820 koronavírus-tesztet végeztek el. Davor Bozinovic belügyminiszter, a válságstáb vezetője hétfői sajtótájékoztatóján bejelentette: a jövőben nem tartanak több sajtótájékoztatót, mert nincs rá szükség, járványügyi helyzet ugyanis kiváló. - A válságstáb mindazonáltal továbbra is figyelemmel kíséri az eseményeket - húzta alá.